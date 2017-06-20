Егор Борисов принял участие в запуске нового шламбассейна компании «Якутцемент»

Егор Борисов принял участие в торжественном запуске горизонтального шламбассейна АО ПО «Якутцемент» в поселке Мохсоголлох Хангаласского района. После нажатия символичной кнопки запуска первый шлам пошёл в печи.

Запуск шламбассейна стал одним из ключевых этапов расширения производства предприятия и знаковым событием для всей строительной отрасли республики. Это первый объект третьей технологической линии нового инвестиционного проекта компании. Если сегодня «Якутцемент» выпускает до 320 тысяч тонн цемента и клинкера в год, то после реализации нового проекта производство расширится до 500 тысяч тонн в год.

В новый шламбассейн диаметром 25 метров и полезной ёмкостью 2 400 кубометров будет поступать и накапливаться цементное сырьё со всех вертикальных шламбассейнов. Здесь мокрый цемент перемешивается крановой мешалкой, оборудованной пневматическим смесителем. Именно горизонтальный шламбассейн позволит достичь высокой степени однородности и гомогенизации сырья.

Егору Борисову и другим участникам мероприятия показали весь цикл производства цемента, начиная от добычи породы в карьере. Сырьё дробится в мелкую фракцию, известняк и глина в необходимом соотношении сначала перемешиваются в вертикальных шламбассейнах, затем поступают в большой горизонтальный. После перемешивания сырьевой жидкий шлам подаётся на огромные вращающиеся печи.

Сегодня в «Якутцементе» работают две вращающиеся печи длиной 100 метров, в которых температура достигает 1 450°С. В процессе обжига печь вращается, из поданного шлама образуется клинкер – промежуточный продукт при производстве цемента.

Вся территория предприятия является большой строительной площадкой. Рядом со зданием, в котором расположен новый горизонтальный шламбассейн, строится новая печь №3. Она будет такого же диаметра, но длиннее на 27 метров. Производительность новой печи составит 22,5 тонны/час клинкера. Кроме того, строится сепараторная цементная мельница с сепаратором и грейферный склад клинкера. Возводится новая труба с улавливателями для новой печи, отвечающая экологическим нормам.

Борисов осмотрел площадку отгрузки предприятия. На двух причалах «Якутцемента» работают четыре больших крана. Затем глава побывал в цехе для производства ПДН-плит, предназначенных для покрытия автомобильных дорог при температуре до — 55°С в местах со сложными грунтово-гидрологическими условиями. Эти плиты используются, например, для строительства газопроводной магистрали «Сила Сибири». Руководитель «Якутцемента» Алиш Мамедов заверил, что сырьевой базы – известняков и суглинков Сасабытского месторождения – хватит для растущего производства цемента на много десятков лет вперёд.

Егор Борисов подчеркнул, что сегодня в связи с реализацией крупных инвестиционных проектов в Якутии, повысилась потребность не только в кадрах, но и в сырье, стройматериалах.

«Если ранее 320 тысяч тонн цемента для Якутии было достаточно, то сегодня требуется намного больше. Крупными потребителями сырья являются АК «АЛРОСА», газовики, строительные компании. Цемент будет востребован. Акционеры приняли решение расширить производство. Сегодня мы запустили шламбассейн – первый объект нового проекта по расширению производства «Якутцемента». В начале следующего года будет запущена новая печь. Таким образом, цементники открыли новую страницу в истории предприятия и сделали большой шаг вперёд для достижения новых производственных высот», – заявил глава республики.

После посещения объектов Ил Дархан провёл совещание по реализации инвестиционного проекта «Расширение и реконструкция цементного производства до мощности 500 тысяч тонн клинкера в год». По итогам мероприятия руководитель субъекта дал ряд конкретных поручений правительству региона и отраслевым министерствам.

Основное строительство третьей технологической линии Якутцемента будет завершено к началу июля.