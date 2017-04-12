Егор Борисов: Преступившим закон чиновникам пощады не будет

Антикоррупционная работа в республике будет усиливаться. В настоящее время идет интенсивная проверка деклараций чиновников о доходах. Выявлены некоторые недостоверные факты, по которым приняты меры. Определенное количество дел передано в прокуратуру. Об этом Егор Борисов заявил 12 апреля на встрече с руководителями и главными редакторами ведущих региональных СМИ.

«Чиновники боятся, но находят какие-то лазейки. Раньше вне нашего надзора были муниципальные служащие, сейчас мы получили право проверять их. К сожалению, пока не хватает контроля за сотрудниками федеральных ведомств, работающих на территории Якутии», — подчеркнул Егор Борисов.

По его словам, преступившим закон пощады не будет: «Если чиновник ошибся, то, насколько возможно, будем искать истину. Есть административные меры воздействия на госслужащих, которые не преследуют цель уничтожить человека, так как он может исправиться. Однако в отдельных случаях, когда наглость переходит всякие границы, о фактах надо говорить публично, добиваться справедливого наказания».