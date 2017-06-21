Егор Борисов предложил учредить День гражданского активиста Якутии

Глава Якутии Егор Борисов предложил учредить новый региональный праздник – День гражданского активиста. С такой инициативой он выступил перед общественниками во время гражданского форума «От диалога к сотрудничеству».

«Я замечаю и ценю активность наших граждан и некоммерческих организаций, которые работают рука об руку с властью на благо и процветание родного края. Буду рад, если вы поддержите мое предложение», — обратился к участникам мероприятия Егор Борисов.

Он рекомендовал во время проведения форума выбрать дату праздника, и после этого будет подписан соответствующий указ.

Ил Дархан в своем выступлении еще раз подчеркнул, что в Якутии необходимо обеспечить встречное движение власти и общества, объединить усилия по ключевым задачам развития.

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