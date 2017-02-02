Егор Борисов предложил создать территорию «Сколково» в Якутии

Глава республики Егор Борисов предложил создать постоянно действующую территорию «Сколково» в Якутии на основе современных подходов и технологий. Эту инициативу он озвучил в ходе встречи с руководителями Фонда 31 января.

Напомним, делегация «Сколково» приехала в республику для организации и экспертного участия в региональном этапе Всероссийского стартап-тура «Открытые инновации» («Open Innovations Startup Tour 2017»), который завершился накануне.

В начале встречи советник президента Фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен выразил удовлетворение качеством организации мероприятия в Якутске, отметив высокий уровень и оригинальность представленных на суд экспертов проектов.

Он подчеркнул, что сегодня «Сколково» перестало быть «подмосковной» структурой, став экстерриториальной по сути, а стартап-туры проходили уже более чем в 70 городах России: «Мы стремимся к тому, чтобы Фонд не превратился в полугосударственную бюрократическую машину. Нужно меньше сидеть в кабинетах и больше взаимодействовать с изобретателями и инноваторами. Идея «Сколково» в том, чтобы строить не только территории или красивые здания, а выстраивать сообщество инноваторов и предпринимателей».

Вильякайнен высоко оценил тот факт, что многие бывшие резиденты Технопарка «Якутия» продолжают свою деятельность в ТОР «Кангалассы», при этом республика находится на достаточно высоком месте в рейтинге регионов России по числу работников, занятых в высокотехнологичных сферах экономики.

Егор Борисов, говоря о синтезе инноваций и малого бизнеса в Якутии, подчеркнул, что «Кангалассы» – единственная в ДФО территория, где будут работать представители малого бизнеса. «Мы считаем, что это правильный путь», — заметил Ил Дархан.

Глава Якутии кратко ознакомил гостей с планами по расширению возможностей технопарка, увеличения площадей, развития IT-направления: «Думаю, уже в следующий ваш приезд нам будет, что показать».

Руководитель региона выразил удовлетворение тем, что «Сколково» стало общероссийской структурой, и предложил создать постоянно действующую площадку фонда в республике. Кроме того, озвучена инициатива сделать начало стартап-туров в Якутске ежегодной традицией.

Представители Фонда пригласили Егора Борисова принять участие в Startup Village в Технопарке «Сколково», который запланирован на начало июня.

Во встрече приняли участие вице-президент фонда, руководитель грантовой и экспертной службы Кирилл Булатов, вице-президент по развитию деятельности на Дальнем Востоке Юрий Сапрыкин, генеральный директор Технопарка «Сколково» Ренат Батыров.

1 из 10