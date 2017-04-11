Егор Борисов: Предложения многодетных семей лягут в основу указа по поддержке малоимущих граждан

Егор Борисов продолжает рассматривать вопросы социальной поддержки. Вчера он побывал в гостях у двух многодетных семей города Якутска. Глава интересовался проблемами, чтобы включить способы их решения в указ о помощи малоимущим гражданам.

«Здравствуйте, Егор Афанасьевич, вам пишет Эркэн из многодетной семьи. Нас девять братьев и сестер, почти все обучаемся в школе с физико-математическим уклоном», – так перед Новым годом началось знакомство главы региона с семьей Никифоровых. В своем письме мальчик отметил некоторые сходства: ведь Ил Дархан тоже был старшим из восьмерых детей и рано почувствовал груз ответственности за своих родных.

«До этого я провел много встреч с многодетными семьями в сельской местности, теперь хотелось бы узнать из первых уст об особенностях ситуации в городе», – сообщил Никифоровым цель своего визита Егор Борисов.

В ходе беседы многодетная мама Жанна Никифорова рассказала, что получает ежегодно компенсацию расходов на приобретение школьной одежды. В 2016 году семье были выделены средства республиканского материнского капитала «Семья» на покупку транспорта.

Никифоровым по формальным признакам не удается оформить получение матпомощи по социальному контракту: узнав о том, что муж зарегистрирован как предприниматель, службы автоматически снимают заявку с рассмотрения. Для решения проблемы глава дал поручения министерству труда и социальной защиты, а также департаменту занятости.

Остро стоит вопрос с жильем – квартиру семье приходится арендовать за 28 тысяч рублей в месяц, что существенно бьет по карману. При этом осенью им придется искать другие варианты, так как собственники решили продать свою недвижимость.

Сталкиваясь с бытовыми трудностями, сами многодетные родители сложа руки не сидят, стараются заниматься предпринимательством, в свое время открывали семейный детский сад, пользуются любой возможностью заработать.

Ил Дархан поручил рассмотреть возможность выделения семье земельного участка в черте города.

Не меньше хлопот у семьи Белолюбских: Розалия Юрьевна и Дмитрий Михайлович воспитывают десять детей. Трое из них уже взрослые, учатся в вузах, остальные несовершеннолетние. Школьники посещают разные учебные заведения, поэтому отец семейства вынужден работать по свободному графику, чтобы успевать развозить детей в течение дня по школам и кружкам, а затем привозить обратно домой, на окраину города. Выручает семейный микроавтобус, приобретенный на средства республиканского материнского капитала три года назад.

По просьбе Белолюбских Борисов поручил министерству образования и науки обеспечить перевод братьев и сестер в одну школу.

Жилищная проблема для семьи тоже актуальна, но есть все шансы на ее решение: ветхий дом по улице Тургенева был снесен, теперь семья планирует расширение площади в новостройке за счет маткапитала. Однако четкой договоренности нет, поэтому министерству архитектуры и строительного комплекса дано задание – взять ситуацию на контроль.

Каждой многодетной семье Егор Борисов оказал материальную помощь, сообщается на персональном сайте главы.

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