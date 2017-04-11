Егор Борисов: Правительству надо внимательно анализировать темы, волнующие якутян

В понедельник на расширенном планерном совещании с членами кабмина, администрации главы и правительства Якутии Егор Борисов разъяснил свою позицию по некоторым резонансным вопросам. Он посоветовал чиновникам быть более внимательными к проблемам, волнующим население, вести разъяснительную работу по конкретным темам, вызывающим беспокойство и непонимание людей.

Говоря о состоявшемся 9 апреля митинге, Ил Дархан подчеркнул, что любое подобное мероприятие следует воспринимать серьезно, необходимо внимательно анализировать высказанные заявления.

«Делайте выводы по содержательной части. На митинги нужно обращать внимание», — заявил Егор Борисов.

В качестве примера он привел мировое соглашение по АЛРОСА, заключенное в декабре 2006 года, информации о котором, судя по реакции части якутян, недостаточно для понимания сути вопроса.

«В результате этого мирового соглашения бюджет и экономика республики выиграли очень много, а людям это не объяснили до конца. Поэтому соответствующим министерствам и ведомствам нужно еще раз рассказать жителям об эффекте и пользе документа. Чего мы добились? Да, мы отдали 8,5 миллиарда рублей арендных платежей, которые должны были закончиться в этом году. Но при этом приобрели кратно большие поступления за счет федерального бюджета», — отметил руководитель региона.

Егор Борисов посоветовал членам правительства чаще встречаться с жителями, широко информировать о своей деятельности: «Наша главная задача – обеспечить стабильность в республике. Быть честными перед собой и своей совестью».