Егор Борисов поставил перед главами муниципалитетов задачи на следующий год

Основные направления работы муниципальных органов власти на следующий год обозначили участники ежегодной встречи глав районов с Ил Дарханом Егором Борисовым. В приоритете – развитие республиканского детского движения, переселение из ветхого и аварийного жилья, работа по обращению с отходами.

Открывая встречу, Егор Борисов отметил, что население республики становится более требовательным к деятельности исполнительных органов власти, сегодня людей интересует не столько количество, сколько качество оказываемых услуг. Поэтому власти разных уровней должны более гибко организовывать свою работу, чтобы максимально быстро и эффективно достигать целевых показателей, поставленных руководством страны и региона.

В 2017 году предстоит работа по нескольким крупным направлениям: с начала года стартует третий этап реализации закона о «дальневосточном» гектаре, продолжится ликвидация отставания по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, а также работа по благоустройству населенных пунктов, начатая в 2016 году. Очень многое в реализации этих планов будет зависеть от того, как работают муниципалитеты, подчеркнул Борисов.

В ходе встречи особо выделены три направления: реализация жилищной политики в республике, проведение мероприятий Года экологии и поддержка детских общественных объединений на местном уровне.

Министр архитектуры и строительного комплекса региона Вера Кузакова сообщила, что в 2010-2015 годах в республике построено 2,4 млн квадратных метров жилья, из них 1,5 млн приходится на ИЖС. Улучшили жилищные условия более 16 тысяч семей. Она призвала глав районов акцентировать внимание на выполнении обязательств по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

По словам главы ведомства, по состоянию на 1 декабря Якутия вышла из зоны риска и сегодня занимает 62 место в списке регионов по реализации госпрограммы. Тем не менее, в субъекте наблюдается отставание по этапам 2004, 2015 и 2016 годов, и преодолеть его необходимо до конца реализации программы расселения – 1 сентября 2017 года.

«1 сентября — это окончательный срок, продлевать его не будут», — предупредила она.

Говоря о качестве строящихся объектов, Кузакова отдельно остановилась на программе республиканского движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке». В связи с тем, что большая часть претензий по качеству возводимых объектов связана со строительством в рамках этой программы, механизм ее реализации будет изменен.

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Министр охраны природы Сахамин Афанасьев остановился на мероприятиях Года экологии и ООПТ, в проведение которых должны включиться и муниципалитеты. Основная работа в 2017 году будет направлена на обращение с отходами.

«Необходимо выстроить систему обращения с отходами. В 2017 году будет определен региональный оператор, который займется их сбором и утилизацией», — проинформировал он.

В числе конкретных поручений, данных главам муниципалитетов, — завершение оформления особо охраняемых территорий местного значения и постановка их на кадастровый учет, организация сбора ртутьсодержащих отходов на территории поселений, проведение работы по уточнению границ зон подтопления в населённых пунктах, входящих в зону риска.

Третий блок поручений касался поддержки детских объединений: муниципалитетам рекомендовано включить в бюджетные программы мероприятия по созданию инфраструктуры и обеспечению кадрами детских общественных объединений.

Главы обсудили с Егором Борисовым вопросы строительства социальных объектов, реализации промышленных проектов на территории улусов, не обошли вниманием и проблемы бюджетного финансирования. Ил Дархан призвал руководителей органов власти обратить внимание на доходную часть бюджета — как на муниципальном, так и на региональном уровне.

«Слишком много людей занимается расходной частью бюджета, слишком мало — доходной. До тех пор, пока эта диспропорция существует, проблема нехватки бюджетных средств будет возникать«, — сказал Борисов. Он посоветовал главам «поискать у себя»: обратить внимание на налоговые поступления от недропользователей, транспортный налог, разного рода штрафы и компенсационные выплаты.