Егор Борисов поручил в два раза увеличить финансирование мероприятий по соцзащите и занятости якутян

Руководители всех уровней должны обратить особое внимание на развитие местного производства и социальную защиту малоимущих. Об этом заявил на ежегодной встрече с главами районов, городов и поселений республики Егор Борисов.

«Нам необходимо обратить внимание на развитие местного производства, поддержку малоимущих многодетных семей. Нужны конкретные практические действия от правительства, министерств, муниципальных районов и поселений», — отметил глава Якутии.

В обращении к участникам встречи Ил Дархан заявил, что наряду с развитием крупного бизнеса с этого года важное значение приобретает поддержка местного производства. Эта позиция закреплена в Стратегии-2030, и сегодня кабмин разрабатывает дорожные карты по отраслям и направлениям. «Поселения должны принимать активное участие в этой работе», — подчеркнул он.

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По словам Егора Борисова, за чертой бедности находится 18% населения. В числе причин глава региона назвал низкие доходы, асоциальный образ жизни и безработицу, которая охватывает 7% трудоспособных граждан.

Развитие местного производства станет одним из важнейших механизмов борьбы с бедностью на местах, поэтому сегодня нужно четко определить конкурентоспособные производства, создать нормативно-правовую базу, обеспечить доступность средств.

«Правительству уже дано поручение. Будем искать возможности финансирования, создавать оборотные средства и легкие кредитные ресурсы, чтобы развивать местное производство. Это главный приоритет», — добавил Ил Дархан.

Особое внимание Егор Борисов уделил социальной защите населения. Речь шла о передаче государственных полномочий на уровень сельских и городских поселений, чтобы совместное решение для конкретной адресной помощи принимали главы и общественники. «Без участия поселений решить проблему невозможно», — считает руководитель субъекта.

В связи с этим глава Якутии дал поручение республиканским властям с 2017 года увеличить объемы финансирования по линиям соцзащиты и занятости населения в два раза. Кроме того, необходимо содействовать занятости граждан с помощью администраций поселений и общественных организаций, ежегодно для поддержки самозанятости и малоимущих слоев населения выделять по 100 миллионов рублей на покупку скота, создание личных подсобных и крестьянских хозяйств, организацию сбора дикоросов, направлять средства на благоустройство малоимущим.

«Нам нужно консолидировать усилия по озвученным задачам. Все остальные вопросы будем решать в рамках программ, объемов финансирования и возможностей, которые республика имеет. Дальше они будут только расти», — заключил Егор Борисов.