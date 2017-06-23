Егор Борисов порекомендовал чиновникам быть «аккуратнее на поворотах»

Егор Борисов в очередной раз напомнил главам муниципалитетов о необходимости неукоснительного соблюдения антикоррупционных требований. В ходе заседания совета по местному самоуправлению 22 июня Ил Дархан подчеркнул, что федеральное законодательство передало губернаторам контроль над муниципальными чиновниками в этой сфере.

«Я вам не раз говорил, что плотно этим займусь. И поэтому, уважаемые коллеги, сегодня вы все находитесь под контролем. Будьте осторожнее на поворотах — соблюдайте антикоррупционные требования, оставайтесь внимательными при использовании бюджетных средств, приведите в соответствие доходы и расходы», — сказал Егор Борисов.

Глава Якутии сообщил, что сегодня госчиновники уже полностью подвергаются проверкам, и среди них есть нарушители, в числе которых — министры и руководители ведомств: «За прошлый год некоторые были привлечены к административной ответственности, получили выговор или строгий выговор, а кого-то признали несоответствующим занимаемой должности».

Муниципалы «под колпаком»: Егор Борисов напомнил главам районов об антикоррупционных требованиях