Егор Борисов поблагодарил за работу депутатов и правительство

В канун Нового года глава Якутии Егор Борисов провел традиционную встречу с народными депутатами, членами правительства, общественными объединениями и руководителями, на которой подвел итоги года и выразил благодарность за проделанную работу.

Открывая встречу, Ил Дархан подчеркнул важность совместной работы руководителей предприятий и представителей власти по реализации целей и задач, намеченных в начале года. Особо он отметил работу парламента Якутии как на федеральном, так и на региональном уровне.

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«Благодаря работе с Федеральным Собранием были приняты очень важные для нас решения по «дальневосточному» гектару, закону об энергетики, которые будут определять развитие республики в ближайшие годы», — сказал Егор Борисов.

Глава Якутии выразил благодарность правительству региона, чьи оперативные решения позволяли быстро справляться с возникающими сложностями, руководителям хозяйствующих субъектов, чья работа позволяет достигать намеченых целей.