Егор Борисов одобрил широкое производство блок-контейнерных модулей для быстровозводимых домов

Ил Дархан поставил перед производителями быстровозводимых домов условие, что республика сделает заказы только если они будут использовать в стеновых панелях в качестве утеплителя базальт, производимый в Якутии.
Егор Борисов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений Стратегии развития региона до 2030 является развитие местного производства: «Внутренний рынок нужно обеспечивать, насколько возможно. Этим должны заниматься все министерства. Мы эту политику будем развивать. То, что можно сделать в республике, нужно производить здесь».
При этом он добавил, что камнем преткновения в развитии местного производства является финансирование. Средства на эти цели, по словам Борисова, должны быть найдены в течение одного-двух лет. «Даже в ущерб других направлений, но средства найдем», — заверил глава.
Премьер-министру Евгению Чекину дано поручение – помочь изыскать оборотные средства, необходимые для дальнейшего развития производства блок-контейнерных модулей для быстровозводимых домов и посмотреть, можно ли наладить выпуск металлических конструкций в республике.
По мнению Егора Борисова, модули можно использовать в качестве жилья на конебазах и фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях республики.
По другим представленным на совещании инновационным проектам (изготовление алмазных инструментов, а также сепаратора для автоматического отделения и поштучного извлечения зерен алмазов из концентратов) глава республики посоветовал быстрее оформить права на интеллектуальную собственность. Последним изобретением уже заинтересовалась АЛРОСА, заключен соответствующий договор по разработке и изготовлению. «Если возникнут какие-то трудности по данным вопросам, обращайтесь ко мне», — посоветовал Борисов.
На совещании также была презентована мобильная противопаводковая дамба, которую изобрели за рубежом. Глава дал указание председателю Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрию Зайцеву изучить и при необходимости заказать данные приспособления для защиты населенных пунктов республики.
Справка
В начале 2015 года Институт физико-технических проблем Севера им. В.П. Ларионова СО РАН совместно с ООО «Дабан» в Экспериментально-производственном корпусе института начали производство модульных офисно-бытовых домиков.
Производство высокотехнологичное: каркас собирается из сложно-гнутых стальных листов, что позволяет осуществлять сборку 1-2 блок-модулей за день. Стандартный комплект состоит из каркаса, пола и потолка, а стены изготавливаются по желанию заказчика, при этом потолок и стены обшиты ламинированным ДСП, на полу – линолеум, окна и дверь – из стеклопакета, утеплитель – базальтовые маты. По желанию заказчика блок-модуль оснащают сантехникой, встроенной мебелью и необходимым оборудованием.
Домики – транспортно-пригодные: габаритные размеры – 6х2.4х2.8м, причем, имеется возможность сложить в одном пакете 3 разобранных блок-модуля, доставить до места назначения и собрать на месте.
Модульность домиков позволяет собрать здания разной конфигурации и площади, в том числе возвести двухэтажное помещение.
Технология стала результатом научных разработок в области тепломассопереноса, базальтовых технологий, а также деятельности проектно-конструкторских служб института в сочетании с опытом ООО «Дабан» в сооружении конструкций из алюминиевых профилей.
В настоящее время в институте ведутся работы по стандартизации и сертификации изделия.