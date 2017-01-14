Егор Борисов одобрил широкое производство блок-контейнерных модулей для быстровозводимых домов

Егор Борисов провел выездное совещание с посещением совместного цеха Института физико-технических проблем Севера им. В.П.Ларионова СО РАН с малым инвестиционным предприятием «Дабан» по производству блок-контейнерных модулей для быстровозводимых домов.

Ил Дархан поставил перед производителями быстровозводимых домов условие, что республика сделает заказы только если они будут использовать в стеновых панелях в качестве утеплителя базальт, производимый в Якутии.

Егор Борисов подчеркнул, что одним из приоритетных направлений Стратегии развития региона до 2030 является развитие местного производства: «Внутренний рынок нужно обеспечивать, насколько возможно. Этим должны заниматься все министерства. Мы эту политику будем развивать. То, что можно сделать в республике, нужно производить здесь».

При этом он добавил, что камнем преткновения в развитии местного производства является финансирование. Средства на эти цели, по словам Борисова, должны быть найдены в течение одного-двух лет. «Даже в ущерб других направлений, но средства найдем», — заверил глава.

Премьер-министру Евгению Чекину дано поручение – помочь изыскать оборотные средства, необходимые для дальнейшего развития производства блок-контейнерных модулей для быстровозводимых домов и посмотреть, можно ли наладить выпуск металлических конструкций в республике.

По мнению Егора Борисова, модули можно использовать в качестве жилья на конебазах и фельдшерско-акушерских пунктов в поселениях республики.

По другим представленным на совещании инновационным проектам (изготовление алмазных инструментов, а также сепаратора для автоматического отделения и поштучного извлечения зерен алмазов из концентратов) глава республики посоветовал быстрее оформить права на интеллектуальную собственность. Последним изобретением уже заинтересовалась АЛРОСА, заключен соответствующий договор по разработке и изготовлению. «Если возникнут какие-то трудности по данным вопросам, обращайтесь ко мне», — посоветовал Борисов.

На совещании также была презентована мобильная противопаводковая дамба, которую изобрели за рубежом. Глава дал указание председателю Госкомитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Юрию Зайцеву изучить и при необходимости заказать данные приспособления для защиты населенных пунктов республики.