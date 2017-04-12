Егор Борисов: Обыски в московском офисе АЛРОСА — рядовое мероприятие

Обыски в московском офисе АЛРОСА были рядовым мероприятием силовых структур. Они проверяли документы, касающиеся операций бывшего руководства компании с непрофильными активами. Об этом глава Якутии Егор Борисов заявил 12 апреля на встрече с руководителями и главными редакторами ведущих республиканских СМИ.

Напомним, ранее в ряде федеральных изданий появились сообщения о том, что правоохранительные органы проводят оперативно-следственные действия в московском офисе компании «АЛРОСА», поводом для которых стало поручение следователей из Якутии.

«Говорят, что поручение поступило от якутских следователей, но, насколько я знаю, таких поручений не было. Силовые структуры действуют только в рамках закона. Если где-то что-то происходит, они должны реагировать. Выемка документов — рядовое мероприятие, которое в большинстве случаев проходит без общественного резонанса. Но СМИ, конечно, рассматривают ситуацию под определенным углом», — подчеркнул Егор Борисов.