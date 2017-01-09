Егор Борисов обозначил главные приоритеты работы властей республики

Глава Якутии Егор Борисов обозначил наиболее важные задачи на 2017 год в ходе планерного совещания с руководителями подразделений администрации главы и правительства республики, советниками и помощниками, которое состоялось 9 января.

Ил Дархан призвал коллег к повышению ответственности и активному взаимодействию в рамках внедрения проектного управления. Он подчеркнул, что работа аппарата должна быть всецело подчинена обеспечению эффективной деятельности главы и правительства региона, решению ключевых задач развития республики.

Главными приоритетами названы борьба с бедностью и развитие местного производства. Кроме того, как напомнил Борисов, нынешний год объявлен в Российской Федерации Годом экологии, а в Якутии – Годом молодежи, что предполагает усиление мер государственной поддержки в данных областях.

В ближайшие дни Ил Дархан намерен провести встречи с руководителями, начальниками управлений и департаментов всех министерств и ведомств республики, чтобы поставить перед ними четкие цели на очередной календарный год в увязке с конкретными мероприятиями и индикаторами.