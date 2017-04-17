Егор Борисов об акции в свою поддержку: Самая ценная помощь — реальные дела якутян

На прошлой неделе, после состоявшегося в столице республики «экологического» митинга, в соцсетях развернулось движение в поддержку Егора Борисова. Коллективы предприятий, общественники, простые граждане начали фотографироваться со словами одобрения политики Ил Дархана и выкладывать эти кадры в интернет, рассылать через мессенджеры. Отношение к данной акции глава Якутии высказал на своей странице в Instagram.

«Даже мне пришли фотографии с самодельными плакатами и улыбающимися лицами. Что я могу на это сказать? Спасибо всем большое за такое неравнодушие, очень тронут. Однако думаю, что сейчас не время заниматься этим. Для меня самой дорогой, самой ценной вашей помощью всегда были и будут реальные дела. Давайте лучше активнее проявлять себя в труде, каждый на своём месте, достигая высоких результатов, ответственно относясь к своей работе или учёбе. Все условия для ускоренного развития в республике создаются. Теперь надо только дружно пахать! И тогда у нас всё получится! А на вечно критикующих политиканов не стоит обращать большого внимания. Жизнь сама расставит всё по местам. Надеюсь на ваше понимание», — заявил Егор Борисов.