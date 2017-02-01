Егор Борисов о развитии местного производства: Задачи ставлю не я, а сама жизнь

Глава Якутии Егор Борисов поручил правительству региона принять результативные решения по развитию местного производства с учетом создания новых рабочих мест и увеличения налоговой базы.

«Мы должны создавать собственное производство с получением конкретных результатов», — подчеркнул Ил Дархан на рабочем совещании с руководителями министерств и ведомств.

По вопросам развития местного производства с докладами выступали министры здравоохранения, ЖКХ и энергетики, промышленности.

Заслушав доклады, Егор Борисов высказал мнение, что должны быть разработаны «дорожные карты» развития местного производства товаров и услуг.

«Не я ставлю задачи, а сама жизнь. Нам надо рассматривать тему не с точки зрения каких-то предположений и озвученных общими словами планов. Конкретизируйте по каждому направлению, что мы будем делать», — сказал он.

В ближайшие дни встречи главы Якутии с руководителями отраслевых ведомств будут продолжены. Подводя итог, Егор Борисов еще раз подчеркнул, что в решениях нужно исходить из экономического потенциала проектов, инвестиционной привлекательности и рынков сбыта. Анализ должен быть детальным, в том числе отражать необходимость государственной поддержки.