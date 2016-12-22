Егор Борисов: Налоговые льготы — это поддержка для приходящих в Якутию инвесторов

Налоговые преференции — это инструмент привлечения инвесторов и крупных компаний, который должен использоваться эффективно. Якутия имеет подобный опыт и намерена его применять. Об этом 21 декабря на пресс-конференции в прямом эфире НВК «Саха» сообщил глава республики Егор Борисов.

«Тема абсолютна ясная, но почему-то очень сложно воспринимается некоторыми нашими политиками. Уважающий себя субъект, когда речь идет об инвестициях, должен думать об их грамотном привлечении. Механизмы могут быть разными — налоговые льготы, бюджетная поддержка или создание иных условий», — отметил Ил Дархан.

Егор Борисов напомнил, что резиденты территорий опережающего развития (ТОР) тоже освобождаются от разных налогов.

«В данном случае речь идет о предоставлении налоговых льгот предприятиям нефтяной промышленности. Все говорят о том, что нефтяники, газовики — с деньгами, поэтому, мол, зачем им льготы. Когда к нам пришел «Сургутнефтегаз», то начинал с нуля, поэтому мы ему в первые годы предоставили льготу по налогу на прибыль — 3%. Сегодня предприятие уже ею не пользуется, но платит 12 миллиардов рублей в бюджет республики», — рассказал глава региона.

По его словам, то же самое происходит с компаниями, которые сегодня приходят. В частности, речь идет о ООО «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», дочернем предприятии «Роснефти».

«Тогда мы поставили дополнительные условия — даем льготу по налогу на прибыль, но при этом уровень оплаты налогов в бюджет республики не должен быть ниже прошлого года. Так же можем поступить с налогом на имущество. У нас уже был подобный опыт работы, и это тоже поддерживало инвесторов, которые к нам шли и реализовывали проекты. И сегодня идем навстречу предприятию «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Это осознанный шаг. Наша главная задача — впоследствии получить крупного налогоплательщика. Кроме того, ставим дополнительное условие — в обязательном порядке обеспечивать не менее 10 миллиардов рублей инвестиций (в производство — прим. ред.). Все условия они выполняют, вкладываются и создают настоящее производство. Такова позиция республики», — пояснил Ил Дархан.

Сахалыы манна аах.