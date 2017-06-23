Егор Борисов: Мы должны создать условия, чтобы народы Якутии гордились общей историей

Глава Якутии Егор Борисов считает, что стабильные отношения между народами во многом зависят от деятельности властей и национальных общин. Об этом Ил Дархан заявил на пленарном заседании V Ассамблеи народов региона.

«Я благодарен якутянам за сохранение языка и культуры. Мы будем поддерживать это направление наряду с другими народами», — подчеркнул Егор Борисов.

По его словам, из года в год решать межнациональный вопрос в стране становится все сложнее. В связи с этим глава региона сделал несколько выводов. Ил Дархан отметил, что для более 70% населения республики национальные вопросы не являются проблемой, однако есть «идеологические интервенции».

«Идет подмена понятий и смысла в области патриотического воспитания. Над этим нужно вместе работать. Мы должны создать условия, чтобы люди гордились нашей общей объективной историей», — сказал он.

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Вместе с тем глобальные процессы заставляют нации терять свои языки и культуру, поэтому в стране нужно поддержать евразийское движение, сохранять традиции каждого народа, иначе они исчезнут. При этом в вопросах вероисповедания необходимо нести гуманитарные идеи, считает Егор Борисов.

«Независимо от национальности, мы все вместе хотим, чтобы республика развивалась, а люди чувствовали себя комфортно. Задача сложная, особенно в нынешних условиях, но при этом каждый народ может сохранить свою идентичность, эти права даны Конституцией Российской Федерации», — подчеркнул Ил Дархан.

Говоря о миграции, он заявил, что есть проблемы: «Сегодня въезд в Россию иностранных трудовых мигрантов до конца не отрегулирован федеральным законодательством. Этот вопрос — в центре внимания правительства республики. Я обращаюсь к своим землякам, руководителям хозяйствующих субъектов без надобности не приглашать иностранную рабочую силу. К сожалению, к нам прибывают простые люди, которые в результате создают сложности. Мы хотим, чтобы они уважали наши традиции, образ жизни, культуру».

В настоящее время в Якутии работает министерство по развитию институтов гражданского общества и Дом дружбы народов. Однако лично главе хотелось бы, чтобы центры межнационального общения работали в каждом населенном пункте республики.