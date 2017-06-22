Егор Борисов: Мы должны особое внимание уделить подготовке рабочих кадров

Ряд предложений по улучшению ситуации в сфере подготовки рабочих кадров выдвинул глава республики Егор Борисов 21 июня на расширенном совещании по вопросам профессионального образования.

Первым делом глава одобрил идею вице-премьера Якутии Алексея Дьячковского о модели непрерывного практико-ориентированного (дуального) обучения в системе среднего профобразования. Основная мысль предложения заключается в возможности организации сетевого взаимодействия по схеме «школа – ссуз – предприятие». «Так, профессиональное ориентирование на рабочие специальности можно будет начинать уже с 7 класса, с 9 класса – преподавать рабочие специальности в рамках 10 часов внеурочной деятельности. Получается, что к окончанию средней общеобразовательной школы выпускник будет иметь рабочую профессию с I или II разрядом, при желании поступит в ссуз, повысит квалификацию до V и VI разрядов и сможет работать на предприятиях», — отметил зампред правительства в ходе доклада.

Егор Борисов обратил внимание участников совещания на проблему присутствия на рынке труда дешевой иностранной рабочей силы: «Нам придется продумать какие-то механизмы регулирования трудовой миграции в экономической деятельности республики. Вплоть до того, чтобы оказать моральное давление на руководителей хозяйствующих субъектов, которые берут приезжих рабочих из-за дешевизны их услуг».

Для достижения этой цели Ил Дархан поручил руководителям министерств и ведомств развивать региональное законодательство и вводить свои предложения. Он вспомнил указ об ограничении иностранного труда в определенных отраслях экономики и призвал продумать механизмы усиления этого закона.

Глава распорядился, чтобы в положения отраслевых министерств и ведомств включили выражение «подготовка кадров»: «В этом случае вы будете обязаны взаимодействовать с учебными заведениями, чтобы специалисты у вас появлялись. Они продолжат оставаться в подчинении у министерства образования и науки, потому что методическая и педагогическая работы должны проводиться из одного центра. Деятельность по оказанию поддержки и выявлению «своих» кадров должна относиться к вам».

Кроме того, будут внесены изменения в структуру сети учреждений профессионального образования и контрольные цифры приёма, исходя из необходимости увеличения подготовки специалистов для отраслей промышленности и строительного сектора.

В сентябре Егор Борисов поручил провести совещание с работниками среднего профобразования. «Аналогичное заседание нужно осенью подготовить с руководителями республиканских и федеральных хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность на территории Якутии», – добавил глава.

В конце совещания он подчеркнул, что нужно развивать систему подготовки кадров, пользуясь устойчивостью бюджета.