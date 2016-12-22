Егор Борисов: Мы должны быть готовы к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном» гектаре

Начать серьёзную подготовку к реализации третьего этапа закона о «дальневосточном» гектаре призвал глав муниципалитетов Егор Борисов. Прежде всего это касается совершенствования процедур выделения участков и оформления кадастровых документов на муниципальные земли.

По словам главы Якутии, из более чем 8 тысяч заявителей, подавших запрос на получение гектара, лишь треть получила положительные решения. Необходимо разобраться, почему это происходит, ведь осталось полтора месяца до старта третьего этапа, когда подать заявку сможет любой житель России.

«По данным опроса Минвостокразвития, желание взять землю на Дальнем Востоке изъявили 11% россиян. Из них 2% хотят приехать в Якутию. Это серьезная цифра. Мы должны быть готовы. Муниципалитетам нужно задуматься», — сказал Егор Борисов.

Сахалыы манна аах.

Проект «Гектар»