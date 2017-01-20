Егор Борисов: Многим коррупционным делам пытаются придать политическую окраску

Многим коррупционным делам в республике пытаются придать политическую окраску. Об этом заявил Егор Борисов на заседании Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Якутии, которое в наступившем году проводилось впервые в обновленном составе, с учетом последних кадровых назначений.

Глава Якутии заострил внимание на том, что в конце 2016 года проведена большая работа с крупными компаниями и предприятиями. Уже в начале нынешнего года состоялись установочные совещания со всеми министерствами и ведомствами региона. В ходе таких встреч одной из главных тем стала борьба с коррупцией и искоренение любых противозаконных проявлений. Как считает Егор Борисов, помочь в этом вопросе могут члены Общественной палаты РС(Я) и представители средств массовой информации, освещая каждый отдельный случай коррупционного преступления.

Ил Дархан отметил, что в последнее время многим коррупционным делам придается политическая окраска, когда некоторые противники действующей власти подают ситуацию в искаженном виде, трактуя ее и делая итоговые заключения в своих интересах.

Большое внимание Борисов придает социологическим опросам населения. Этот метод позволяет понять, что сегодня волнует якутян и на что органам власти необходимо сделать акцент в своей деятельности.

По итогам социологического опроса за прошлый год, сообщил Егор Афанасьевич, якутян больше всего беспокоят состояние дорог, безработица, пьянство и алкоголизм, качество здравоохранения, нехватка жилья и высокий уровень преступности, в том числе с коррупционными проявлениями.

Население республики предлагает применять к коррупционерам более жесткие штрафные санкции, а также лишать их возможности заниматься государственной деятельностью. С этой позицией руководитель субъекта полностью согласен.

Говоря об итогах года, глава обратил внимание, что, по данным МВД России по Якутии, в регионе совершено 160 преступлений коррупционной направленности.

В противодействии коррупционным проявлениям важным аспектом является работа с молодежью, которая не всегда имеет верное представление о том, как правильно и честно заработать деньги или получить доход.

Егор Борисов особо подчеркнул, что в свое время он поставил перед органами власти задачу – вернуть доверие народа, в том числе путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Такая же цель стоит и в наступившем году, подытожил глава.

Затем руководитель Управления при главе РС(Я) по профилактике коррупционных и иных правонарушений Степан Давыдов проинформировал об итогах проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих госдолжности республики, государственных гражданских служащих, лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных служащих за 2016 год.

Резюмируя его выступление, Егор Борисов отметил неутешительную тенденцию, когда многие главы наслегов и даже муниципальных образований делают грубейшие ошибки при заполнении деклараций о доходах и расходах. В связи с этим Ил Дархан поручил комиссии организовать обучающие семинары-совещания на муниципальном уровне с должностными лицами исполнительных органов госвласти республики, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений, а также работниками кадровых служб с привлечением всех необходимых специалистов.

Об организации антикоррупционной деятельности в министерстве здравоохранения РС(Я) доложил министр Михаил Охлопков.

Егор Борисов подчеркнул, что, посещая учреждения здравоохранения, он слышит регулярные жалобы на ненадлежащее качество оказания медицинской помощи и услуг, а также невнимательное отношение к пациентам.

Подобный подход лидер Якутии считает недопустимым. Больше всего главу удивляет тот факт, что подобные проявления происходят тогда, когда перед отраслью здравоохранения ставятся самые высокие цели. В регионе проводятся уникальные и сложнейшие операции, приобретается новейшее оборудование, а качество оказания медпомощи и услуг остается на прежнем уровне. Одной из причин такой ситуации, по мнению Борисова, являются проявления коррупции на местах. Он поручил усилить работу по выявлению фактов нарушений и злоупотреблений со стороны госслужащих и руководителей учреждений отрасли здравоохранения.

Кроме того, участники мероприятия приняли план заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции в республике на 2017 год.