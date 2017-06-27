Егор Борисов: К развитию села нужно подходить комплексно

Государственная поддержка сельских территорий должна быть комплексной. Об этом в ходе всероссийского семинара-совещания, которое в эти дни проходит в Якутске, заявил глава республики Егор Борисов.

«Селом надо заниматься комплексно, оказывать не только экономическую поддержку, но и делать упор на социальную политику, меры благоустройства», — сказал Егор Борисов.

По словам Ил Дархана, за последние три года в сельской местности было построено 145 социальных объектов, включая школы, детские сады, культурные и медицинские учреждения. Возведено 248 километров дорог, 170 километров водопровода, более половины частных домов подключены к централизованному отоплению.

Кроме того, активно ведётся работа по благоустройству населённых пунктов. В течение пяти лет каждый населенный пункт на эти цели получает из бюджета по 5 миллионов рублей.

Также идёт подготовка и дальнейшее трудоустройство специалистов — около 4 тысяч молодых людей получили работу в сельской местности.

Кроме кадровой политики руководство субъекта занимается производством. Как отметил Борисов, к этому выводу власти республики пришли благодаря многолетнему опыту: «Начиная с 90-х годов, мы пытались решить проблемы села вслепую, субсидировать, не обращая внимания на эффективность и производительность. Это позволило, с одной стороны, сохранить сельское хозяйство в наших суровых условиях, а с другой, это породило иждивенческие настроения у некоторых людей. Поэтому сейчас, оказывая господдержку, а размеры ее немаленькие, с учётом федеральных средств — около 11 миллиардов рублей, мы говорим якутянам, что, живя в эпоху рыночной экономики, необходимо показывать результаты».

Егор Борисов напомнил, что 1 января был принят закон, где отражены принципы поддержки сельского хозяйства, исходя из устоев рыночной экономики.

«Все механизмы мы упростили, сделав максимально понятными, определили технологичность производства и ряд организационных вопросов», — резюмировал он.