Егор Борисов: Инициативы властей Якутии поддерживаются на федеральном уровне

У Якутии накоплен богатый опыт взаимодействия с федеральными органами власти. Об этом глава региона Егор Борисов заявил в рамках программы «Федеральный уровень», которая прошла в формате виртуальной пресс-конференции на площадке республиканского медиа-центра. Ил Дархан рассказал представителям российских СМИ, какие задачи являются первостепенными, а также ответил на вопросы, касающиеся реализации закона о «дальневосточном» гектаре, развития местного производства и занятости населения.
«Люди должны знать, что руководство Якутии работает на обширном фронте. Не только с населением и местными органами власти, но и с федеральным центром. Мы требуем внимания президента и правительства России. Нам удается достигать определенных успехов. Эта деятельность требует внимания и постоянного общения. Опыт взаимодействия у нас есть, нас поддерживают», — отметил Егор Борисов.
Традиционно мы встречаемся с руководством министерства природных ресурсов и Роснедр, обсуждаем серьезные намерения и по итогам подписываем протоколы. Речь идет о недропользовании и освоении месторождений, в том числе о возникающих проблемах и планах недропользователей по добыче алмазов, золота, нефти, газа и других полезных ископаемых.
Считаем, что прошлогодние договоренности полностью выполнены. В 2017 году будет сделана ставка на продажу месторождений россыпного золота, чтобы максимально развивать местное малое производство. Такой опыт есть в республике. Эту работу будем продолжать.
Мы провели переговоры о развитии угольной промышленности с учетом конъюнктуры рынка. Речь также шла о компаниях «АЛРОСА» и «Алмазы Анабара», в частности, о геологоразведке и разработке россыпных месторождений. Эти вопросы требуют тщательной проработки. Были желающие со стороны, но позиция республики такова, что надо поддержать свои предприятия.
Потом мы встретились с руководителем Федерального агентства научных организаций. Напомню, что в последние три года в стране проводится реформа научных учреждений. Мы настаиваем, чтобы особые научные учреждения — Институт мерзлотоведения, Мединститут и некоторые другие — должны иметь самостоятельный статус. Остальным необходимо войти в состав федерального исследовательского центра под эгидой ЯНЦ. К сожалению, в наших научных организациях есть внутренние противоречия, их мы должны преодолеть и поставить науку в республике на более высокий уровень.
В ходе встречи с главой Минобрнауки России Ольгой Васильевой обсудили развитие образования в республике. Мне очень приятно, что министр хорошо владеет ситуацией и хочет развивать науку, учитывая опыт прошлого и современный. Одной из первостепенных задач, стоящих перед нами, является поиск талантливых детей. Мы договорились в мае этого года провести международную физическую Олимпиаду в Якутске. Кроме того, обратились за поддержкой в организации Азиатских международных интеллектуальных Игр. Ведомство эти инициативы поддержало.
Кроме того, поставили вопрос о развитии СВФУ, Арктического государственного института культуры и искусств, обсудили систему общего образования и проблемы средних специальных учебных заведений. Разговор был достаточно серьезный, и, думаю, он даст определенный стимул.
В министерстве строительства РФ основной темой стало продолжение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ведомство нас поддерживает. Мы будем вместе ставить этот вопрос перед руководством страны для принятия политического решения. Это очень важно, потому что мы заявили, что люди чувствуют улучшение жилищных условий на местах, и Якутия готова работать в этом направлении. Если федеральный центр не примет такую программу в целом по стране, то республика будет реализовывать собственную. Конечно, это потребует значительно больше усилий, ведь мы одни не сможем реализовать ее в том объеме, который был задан. Но ради людей будем продолжать эту работу.
Кроме того, договорились о строительстве жилья в условиях сейсмики. Эту программу хотим возобновить с 2018 года. Спектр вопросов, которые мы обсуждали, очень широк и влияет не только на человека в целом по стране, но и на всех якутян. Мы будем и дальше взаимодействовать с министерством. Например, программа «Жилье для российской семьи» на территории республики и на Дальнем Востоке не работает по простой причине — принят механизм, что квадратный метр должен стоить не более 40 тысяч рублей, тогда как у нас та же площадь оценивается в 70 тысяч. Ранее мы ставили вопрос о софинансировании программы, но ее положение не предусматривает более высокой стоимости. В результате ДФО эту программу запустить не может. Это несправедливо. Министр понимает и намерен нас поддержать.
Провели очень эффективную работу с Минфином РФ. Мы подписали соглашение, и сейчас на выравнивание бюджета республики выделено около 40 миллиардов рублей.
В ближайшее время встречи в федеральных министерствах будут продолжены. Объем работы на федеральном уровне достаточно значительный и очень важный.
Тема реализации третьего этапа закона о «дальневосточном» гектаре беспокоит жителей республики, потому что люди хотят знать, как будет развиваться ситуация в регионе. Я предполагаю, что большого количества заявителей из других субъектов не будет. Они понимают, что огромные части территории республики защищены законом, однако мы заинтересованы в появлении у нас малых форм производства.
На сегодняшний день в Якутии подано 10,5 тысяч заявлений, из них 4,5 тысячам отказано по объективными причинам, около 1 тысячи оформляют землю, и это один из лучших показателей на Дальнем Востоке.
Несовпадение границ выбранных участков с официальными данными — это вина, конечно, федеральной структуры. Росреестр клятвенно заявлял, что до 1 февраля все неточности в единой информационной системе будут исправлены. Думаю, ФИС свою работу улучшит.
Территория опережающего развития в Южной Якутии создана для того, чтобы восстановить баланс, который существовал, когда в полную мощность действовали «Якутуголь» и предприятия в Нерюнгринском, Алданском районах. Сегодня мы поддерживаем ТОР, хотя для республики это достаточно большая нагрузка, ведь основным стимулом, механизмом для привлечения инвестиций является освобождение от налогов. Мы будем терять до 2 млрд рублей в год, но, с другой стороны, должны создать таких крупных налогоплательщиков, которые будут перечислять в бюджет ежегодно 20 млрд рублей. Основными резидентами, конечно, станут те, кто связан с добычей полезных ископаемых, а также предприниматели, которые станут обслуживать эти предприятия.
Сейчас изучаем вопрос по возобновлению проекта Нерюнгринского аэропорта. Инаглинское, Денисовское, Талаканское месторождения должны стать базовыми. Но главное — это создание новых рабочих мест для местного населения.
В последнее время мы со всеми крупными недропользователями заключаем соглашения, по которым они берут обязательства по привлечению местных кадров. Например, «Сургутнефтегаз» трудоустроил 2,5 тысячи человек из числа как местного населения, так и других районов республики, «Транснефть» — около 1 тысячи человек. АЛРОСА за последние годы приняла на работу 18 тысяч якутян. Крупные недропользователи не только привлекают местные кадры, но и направляют на обучение. Более 2,5 тысяч новых специалистов устроились в эти предприятия.
Эта работа ведется постоянно. Ее будем продолжать и усиливать.
По итогам года мы сдали 603 тысячи кв. м жилья и выполнили план достаточно уверенно (план – 600 тысяч кв.м). Пять лет назад мы строили 300 тысяч кв м. жилья, а сейчас увеличили показатель в два раза.
На фоне сокращения строительства в России это очень хороший показатель, что отмечают на федеральном уровне. Этот вопрос для нас принципиален, политика будет продолжаться. К столетнему юбилею ЯАССР будем строить 1 млн кв. м жилья. Этого нужно в обязательном порядке добиться, чтобы улучшить жилищные условия в регионе. Все достижимо.
Мы понимаем, что в плане логистики Якутия — изолированный регион. Поэтому делаем ставку на производство, которое не требует больших транспортных затрат. Например, ИТ-технологии или ювелирное дело. Мы можем производить бытовую технику, автомобили, но конкурировать с другими регионами — нет. Поэтому нужно создавать конкурентоспособные производства или такие, которые обеспечат внутреннюю потребность. То есть требуется особый подход.
С этого года мы стали больше внимания уделять поддержке местного производства. При этом в отличие от многих регионов у нас созданы особые институты: Технопарк, Венчурный фонд, Корпорация развития Южной Якутии и бизнес-инкубаторы. Есть все условия для развития бизнеса. Например, при помощи Технопарка организованы производства, которые вошли в ТОР. Это исключительный случай в нашей стране, когда малый бизнес включен в территорию опережающего развития.