Егор Борисов: Инициативы властей Якутии поддерживаются на федеральном уровне

Традиционно мы встречаемся с руководством министерства природных ресурсов и Роснедр, обсуждаем серьезные намерения и по итогам подписываем протоколы. Речь идет о недропользовании и освоении месторождений, в том числе о возникающих проблемах и планах недропользователей по добыче алмазов, золота, нефти, газа и других полезных ископаемых.

Считаем, что прошлогодние договоренности полностью выполнены. В 2017 году будет сделана ставка на продажу месторождений россыпного золота, чтобы максимально развивать местное малое производство. Такой опыт есть в республике. Эту работу будем продолжать.

Мы провели переговоры о развитии угольной промышленности с учетом конъюнктуры рынка. Речь также шла о компаниях «АЛРОСА» и «Алмазы Анабара», в частности, о геологоразведке и разработке россыпных месторождений. Эти вопросы требуют тщательной проработки. Были желающие со стороны, но позиция республики такова, что надо поддержать свои предприятия.

Потом мы встретились с руководителем Федерального агентства научных организаций. Напомню, что в последние три года в стране проводится реформа научных учреждений. Мы настаиваем, чтобы особые научные учреждения — Институт мерзлотоведения, Мединститут и некоторые другие — должны иметь самостоятельный статус. Остальным необходимо войти в состав федерального исследовательского центра под эгидой ЯНЦ. К сожалению, в наших научных организациях есть внутренние противоречия, их мы должны преодолеть и поставить науку в республике на более высокий уровень.

В ходе встречи с главой Минобрнауки России Ольгой Васильевой обсудили развитие образования в республике. Мне очень приятно, что министр хорошо владеет ситуацией и хочет развивать науку, учитывая опыт прошлого и современный. Одной из первостепенных задач, стоящих перед нами, является поиск талантливых детей. Мы договорились в мае этого года провести международную физическую Олимпиаду в Якутске. Кроме того, обратились за поддержкой в организации Азиатских международных интеллектуальных Игр. Ведомство эти инициативы поддержало.

Кроме того, поставили вопрос о развитии СВФУ, Арктического государственного института культуры и искусств, обсудили систему общего образования и проблемы средних специальных учебных заведений. Разговор был достаточно серьезный, и, думаю, он даст определенный стимул.

В министерстве строительства РФ основной темой стало продолжение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ведомство нас поддерживает. Мы будем вместе ставить этот вопрос перед руководством страны для принятия политического решения. Это очень важно, потому что мы заявили, что люди чувствуют улучшение жилищных условий на местах, и Якутия готова работать в этом направлении. Если федеральный центр не примет такую программу в целом по стране, то республика будет реализовывать собственную. Конечно, это потребует значительно больше усилий, ведь мы одни не сможем реализовать ее в том объеме, который был задан. Но ради людей будем продолжать эту работу.

Кроме того, договорились о строительстве жилья в условиях сейсмики. Эту программу хотим возобновить с 2018 года. Спектр вопросов, которые мы обсуждали, очень широк и влияет не только на человека в целом по стране, но и на всех якутян. Мы будем и дальше взаимодействовать с министерством. Например, программа «Жилье для российской семьи» на территории республики и на Дальнем Востоке не работает по простой причине — принят механизм, что квадратный метр должен стоить не более 40 тысяч рублей, тогда как у нас та же площадь оценивается в 70 тысяч. Ранее мы ставили вопрос о софинансировании программы, но ее положение не предусматривает более высокой стоимости. В результате ДФО эту программу запустить не может. Это несправедливо. Министр понимает и намерен нас поддержать.

Провели очень эффективную работу с Минфином РФ. Мы подписали соглашение, и сейчас на выравнивание бюджета республики выделено около 40 миллиардов рублей.

В ближайшее время встречи в федеральных министерствах будут продолжены. Объем работы на федеральном уровне достаточно значительный и очень важный.