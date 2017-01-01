Егор Борисов: Достижение приоритетных целей развития следует встроить в систему конкретных проектов

В настоящее время ведется подготовительная работа, формируются нормативные и организационные основы реформы. Ил Дархан поручил ускорить комплектование кадров во вновь созданном департаменте проектного управления администрации главы и правительства. Центральный проектный комитет обсудил примерный перечень пилотных проектов. В частности, речь шла о создании центра поддержки экспорта, многофункционального центра для бизнеса и проведении ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары».
По рекомендации Борисова было решено упростить процедуру заполнения паспортов проектов с акцентированием на конкретных результатах. Также по поручению главы республики будет сформирован список руководителей высшего звена для прохождения тематических курсов.
По общему мнению участников заседания, республика уже имеет определенный опыт работы в формате проектного управления. К примеру, многие его элементы были применены во время организации и проведения Международных спортивных игр «Дети Азии».
«Только в этот раз лучшие практики будут использоваться на системной основе, новый подход позволит рационально осваивать бюджетные средства, упростить управленческие процедуры», — отметил в заключение Егор Борисов. Следующее заседание было предложено провести с участием инициаторов проектов.