Егор Борисов: Достижение приоритетных целей развития следует встроить в систему конкретных проектов

Егор Борисов провел заседание Центрального проектного комитета Якутии. «Сейчас мы идем к принятию новой Стратегии развития республики. Достижение приоритетных целей необходимо встроить в систему конкретных проектов», — сказал Ил Дархан во вступительном слове, подчеркнув необходимость включения в процесс общественности.

На совещании были озвучены ближайшие планы в сфере проектного управления. Так, в пилотном режиме будут реализованы краткосрочные проекты сроком до конца текущего года, затем в 2018 году с учетом итогов апробации новая форма управления будет применяться повсеместно. В этой связи Егор Борисов поручил дополнить дорожную карту внедрения проектного управления разделом об информационном сопровождении.

В настоящее время ведется подготовительная работа, формируются нормативные и организационные основы реформы. Ил Дархан поручил ускорить комплектование кадров во вновь созданном департаменте проектного управления администрации главы и правительства. Центральный проектный комитет обсудил примерный перечень пилотных проектов. В частности, речь шла о создании центра поддержки экспорта, многофункционального центра для бизнеса и проведении ХХ Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары». По рекомендации Борисова было решено упростить процедуру заполнения паспортов проектов с акцентированием на конкретных результатах. Также по поручению главы республики будет сформирован список руководителей высшего звена для прохождения тематических курсов. По общему мнению участников заседания, республика уже имеет определенный опыт работы в формате проектного управления. К примеру, многие его элементы были применены во время организации и проведения Международных спортивных игр «Дети Азии». «Только в этот раз лучшие практики будут использоваться на системной основе, новый подход позволит рационально осваивать бюджетные средства, упростить управленческие процедуры», — отметил в заключение Егор Борисов. Следующее заседание было предложено провести с участием инициаторов проектов.