Егор Борисов: Чиновникам следует проявлять большую активность при внедрении проектного управления

Якутии необходимо форсировать работу по внедрению проектного управления, даже если для этого потребуются кардинальные структурные перемены. Об этом глава республики Егор Борисов заявил на заседании центрального проектного комитета региона.

Егор Борисов подчеркнул, что каждый чиновник со временем должен быть привлечен к реализации определенных проектов. Для этого особое значение следует уделять вопросу обучения государственных служащих основам проектного управления. Он заметил, что в случае недостаточной активности чиновников будут проведены кардинальные структурные изменения в министерствах и ведомствах. «Ликвидируем институт заместителей министра и создадим институт руководителей проектов», — предупредил Ил Дархан и поручил подготовить предложения по решению этого вопроса.

Он прокомментировал слова руководителя департамента проектного управления администрации главы и правительства Якутии Романа Солодухина о том, что не во всех разрабатываемых на данный момент проектах прослеживается четкая цель: «Что касается постановки нечетких целей и границ проектов, то это следствие устаревшего стиля работы чиновников. Все это необходимо исключить, иначе придется ставить под сомнение компетентность руководителей и кураторов проектов».

В ходе заседания было представлено семь проектов, на примере которых члены министерств и ведомств будут вовлекаться в новый управленческий механизм: «Организация XX Спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчаары», «Развитие заготовки и переработки дикоросов в РС(Я)», «Внедрение сети безналичных терминалов», «Стратегия успеха–2030», «Организация межведомственного информационного взаимодействия при осуществлении муниципального контроля», «Создание современной образовательной среды для школьников, изучающих китайский язык в Якутии («Кабинет китайского языка»)», «Кластерное развитие села Мындагай на основе кооперации».

В завершение заседания Егор Борисов призвал госслужащих лучше вникать в суть проектного управления: «Мы рассмотрели семь очень серьезных и в то же время простых проектов. На их примере наших специалистов надо научить новым механизмам работы».

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Отметим, что о переходе на проектное управление заговорили ближе к концу 2016 года. Егор Борисов тогда объявил, что в программно-целевом методе управления экономикой есть недостатки. В частности, оно недостаточно эффективно способствовало взаимодействию между министерствами и ведомствами. Новый метод представляет собой программу с конечным результатом, которого должны добиться исполнители. Поэтому был создан специальный департамент управления проектами. Предполагается, что в результате исчезнут проблемы межведомственного взаимодействия и возрастет эффективность.

Роман Солодухин: Проектное управление — достижение качественных показателей в условиях дефицита ресурсов