Егор Борисов: АЛРОСА принимает активное участие в социально-экономическом развитии Якутии

В 2016 году обеспечен прирост запасов и прогнозных ресурсов по группе «АЛРОСА» в объеме 50,4 миллионов карат. При этом объем продаж увеличился на 24% по сравнению с прошлым годом. Об этом стало известно на рабочем совещании при главе Якутии, посвященном итогам финансово-хозяйственной деятельности алмазной монополии.

Стороны подробно остановились на реализации договора о социально-экономическом развитии региона. В 2011 году АЛРОСА взяла на себя обязательства в течение десяти лет ежегодно перечислять в Целевой фонд будущих поколений не менее 500 миллионов рублей. Как сообщил президент компании Андрей Жарков, в этом году выплаты на строительство объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта в Якутии составили 584 миллионов рублей, не считая пожертвований отдельным улусам.

В рамках направления по эффективному использованию потенциала местных трудовых ресурсов за 9 месяцев текущего года в компанию принято 2583 человека, с 2012 года – более 18 тысяч человек. На обеспечение экологической и промышленной безопасности в зоне действия АЛРОСА на территории республики направлено почти 15 миллиардов рублей за пятилетний период реализации комплексной программы, в том числе 370 миллионов рублей – на рекультивацию земель.

В ходе совещания Егор Борисов напомнил об активном участии компании в подготовке и проведении Международных спортивных игр «Дети Азии». Далее обсуждались вопросы взаимодействия по созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, в частности, речь шла о мерах поддержки ювелирного дела и лесной промышленности.

Кроме того, в ходе совещания отдельно рассматривались основные показатели дочерних предприятий АК «АЛРОСА». Отмечено, что новому руководству АО «Алмазы Анабара» удалось вдвое снизить долговые обязательства. Взят курс на техническое перевооружение и замену изношенного оборудования. Впервые за последние годы наблюдается рост налоговых отчислений предприятия в бюджет РС(Я).

Продолжается ежегодное привлечение рабочих кадров из улусов, каждый второй работник предприятия «Алмазы Анабара» – житель сельских районов.

В завершение совещания Андрей Жарков поблагодарил руководство республики за взаимопонимание и тесное сотрудничество.