Егор Борисов: АЛРОСА может консолидировать АО «АЛРОСА-Нюрба» после выкупа у Якутии 10% акций

АЛРОСА может консолидировать АО «АЛРОСА-Нюрба» после завершения сделки по выкупу у Якутии 10% акций. Такое мнение, как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, Егор Борисов высказал в беседе с представителями региональных СМИ.

Напомним, Якутия рассматривает продажу 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» (крупнейшей «дочки» АК АЛРОСА). Ранее появилась информация, что этот пакет может быть заложен по кредитам предприятий ЖКХ региона и авиакомпании «Якутия». Республика традиционно консервативна в решениях о приватизации своих долей в алмазодобывающих предприятиях, будь то АК «АЛРОСА» или «АЛРОСА-Нюрба», поэтому вопрос вызвал широкий общественный резонанс.

«АЛРОСА может принять решение о консолидации активов с целью оптимизации. Компания за счет этого усиливается, и мы ее в данном вопросе поддерживаем. «АЛРОСА-Нюрба» может быть просто ликвидирована. На предприятии сегодня трудятся несколько десятков человек, никакого производства не ведут, ни одного карата алмазов не добыли. Бумага, контора и лицензия — вот всё, что у них есть», — отметил Егор Борисов.

АЛРОСА в случае покупки 10% «АЛРОСА-Нюрба» у Якутии доведет свою долю до 97,47% акций и, согласно закону об АО, направит миноритариям «АЛРОСА-Нюрба» обязательную оферту о выкупе их бумаг. Free float «АЛРОСА-Нюрба» — около 2,5%.

Ил Дархан уточнил, что Якутия рассчитывает продать свой пакет в «АЛРОСА-Нюрба» не позже осени этого года: «Ближе к годовому собранию акционеров, когда ценные бумаги могут подорожать на результатах деятельности компании за год, мы планируем их реализовать».

Глава Якутии заявил, что продажа доли в «АЛРОСА-Нюрба» «с точки зрения экономики и финансов выгодна для республики». «Мы должны понимать, что акции падают в цене, что можно вообще потерять это предприятие. Риски по отношению к «АЛРОСА-Нюрба» очень большие», — подчеркнул он.

Актуальная стоимость 10% акций «АЛРОСА-Нюрба» на Московской бирже — 12,8 млрд рублей. С конца ноября прошлого года, когда появилась информация о возможности каких-либо операций с республиканской долей в «АЛРОСА-Нюрба», капитализация компании упала на 20%.

«АЛРОСА-Нюрба» принадлежит лицензия на месторождения Накынского кимберлитового поля. Это кимберлитовые трубки «Нюрбинская» и «Ботуобинская», а также россыпи, которые разрабатывает Нюрбинский ГОК «АЛРОСА». На Нюрбинский ГОК по итогам 2016 года пришлось 18% добычи по группе «АЛРОСА».

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