Егор Борисов: 22 июня – одна из самых трагичных дат в истории России

Уважаемые якутяне! 22 июня – День памяти и скорби – одна из самых трагичных дат в истории России. Она напоминает нам о соотечественниках, погибших в боях, замученных в концлагерях, умерших в тылу от голода и лишений.

1418 дней и ночей длилась Великая Отечественная война, в которой наша страна потеряла около 27 миллионов человек, но смогла выстоять и внести решающий вклад в освобождение народов Европы от фашистского господства, в разгром гитлеровских войск.

Весь советский народ плечом к плечу встал на защиту Родины. Наши земляки, свыше 62 тысяч якутян, с честью служили во всех родах войск. Более половины из них погибли или пропали без вести.

Мы скорбим по всем, кто ценой своей жизни выполнил святой долг. Чтим память тех, кто самоотверженно трудился в тылу. Мы никогда не должны забывать уроков самой страшной войны в истории человечества.

Низкий земной поклон ветеранам, благодаря подвигу которых мы живём в свободном, благополучном и сильном государстве, имеем все возможности для развития и творчества.

Желаю вам крепкого здоровья, успехов и мирного неба!

Глава Якутии Егор Борисов