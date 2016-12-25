«Единая Россия» запустит в Якутии четырех новых партийных проекта

В 2017 году в Якутии будут реализованы четыре федеральных проекта «Единой России», касающиеся благоустройства действующих парков и домов культуры в малых городах, дворовых территорий и финансовой помощи в воплощении новых театральных постановок. Об этом на отчетно-выборной конференции заявил секретарь регионального отделения партии Александр Ноговицын.

«Наша партия в некотором смысле стала зачинателем проектного управления, являющегося на сегодняшний день общефедеральным трендом. Реализация партийных проектов остается одной из приоритетных задач для регионального отделения. У нас в республике реализуется 36 таких проектов. Из них реальных, видимых результатов удалось добиться лишь по четырем: «Экология России», «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов», «Школа грамотного потребителя», «Народный контроль». Например, в 2015 и 2016 годах в рамках партийного проекта «Строительство физкультурно-оздоровительных комплексов» были введены объекты в 4 наслегах Верхневилюйского, Кобяйского, Намского, Таттинского районов», — рассказал Александр Ноговицын.

По его словам, слабая реализация проектов связана со сложившейся экономической ситуацией. «Но мы должны изыскать возможность практического внедрения в жизнь этих полезных партийных начинаний», — отметил он.

«Партийные проекты по сути своей являются формами выполнения основных положений послания главы государства. Поэтому нам предстоит плотно работать с правительством республики, главами муниципальных образований и шире использовать возможности коллег из депутатского корпуса», — подчеркнул Ноговицын.