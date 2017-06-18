Две проблемы рыбной отрасли: Мнение эксперта и пример из практики

Переход на аукционную систему при распределении участков для лова рыбы стал одним из главных препонов в развитии рыболовства как традиционной отрасли. Небольшие местные кооперативы не могут составить конкуренцию крупным предприятиям. Еще одна проблема — отсутствие научного подхода при мониторинге состояния запасов ценных промысловых видов рыб. Как пишет на страницах интернет-газеты «Якутия» ихтиолог Татьяна Корнилова, квоты на вылов составляются, исходя из показателей 20-летней давности.

«24 мая я была приглашена на правительственный час в Госсобрание (Ил Тумэн) по вопросу охраны и регулирования вылова рыбных ресурсов. К моему удивлению, мероприятие, длившееся более часа, завершилось практически ничем. Никаких конкретных решений на нем не было принято. А ведь проблема эта касается всех нас», — пишет Татьяна Корнилова.

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