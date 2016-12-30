Проект «Большая земля»: Древние люди

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ / ВРЕМЯ
Кто жил в Якутии ДО якутов? Археологи установили: древний человек заселил наши земли уже в раннем палеолите, возраст некоторых археологических памятников – около 300 тысяч лет.
Кто жил в Якутии ДО якутов? Археологи установили: древний человек заселил наши земли уже в раннем палеолите, возраст некоторых археологических памятников – около 300 тысяч лет.
М. Носов. Якуты XVII века. Ысыах.
Учёные полагают, что прародина современного человека — Африка. Именно на этом континенте обнаружены самые древние костные останки людей. Но! Есть версия, что Якутия тоже могла быть прародиной человечества.
Уникальная древняя стоянка — ей дали название Диринг-Юрях — была обнаружена практически случайно. В 1982 году в Якутске проходил геологический конгресс, организаторы решили продемонстрировать разрезы наиболее древних террас реки Лены.
И тут их ждал сюрприз: исследователи обнаружили останки восьмилетнего ребенка, погребенного по необычному для Якутии обряду — в каменном ящике из плит известняка. А вслед за этим учёных ждала еще одна удача: рядом нашли захоронение пяти взрослых мужчин.
Вызвали археологов. Специалисты выяснили, что геологи частично разрушили погребение позднего неолита. Но главные открытия Диринг-Юряха были впереди.
Учёные полагают, что прародина современного человека — Африка. Именно на этом континенте обнаружены самые древние костные останки людей. Но! Есть версия, что Якутия тоже могла быть прародиной человечества.
Уникальная древняя стоянка — ей дали название Диринг-Юрях — была обнаружена практически случайно. В 1982 году в Якутске проходил геологический конгресс, организаторы решили продемонстрировать разрезы наиболее древних террас реки Лены.
И тут их ждал сюрприз: исследователи обнаружили останки восьмилетнего ребенка, погребенного по необычному для Якутии обряду — в каменном ящике из плит известняка. А вслед за этим учёных ждала еще одна удача: рядом нашли захоронение пяти взрослых мужчин.
Вызвали археологов. Специалисты выяснили, что геологи частично разрушили погребение позднего неолита. Но главные открытия Диринг-Юряха были впереди.
В ходе раскопок были обнаружены орудия труда из кварцитовых валунов и гальки: скребла, отбойники, наковальни. Это и стало главной сенсацией Диринг-Юряха.
По мнению ученых, орудия похожи на самые древние африканские находки. Датировали возраст: два-три миллиона лет. И это означало, что в Сибири человек мог появиться раньше, чем в Африке.
Именно этой теории придерживается академик Юрий Мочанов, руководитель археологической экспедиции, «копавший» древнюю стоянку. Не все антропологи поддерживают гипотезу о внетропической прародине человечества. Подвергается сомнению и то, что в условиях вечной мерзлоты человек мог выжить.
В 80-х якутскими находками интересовались не только советские, но и канадско-американские археологи. Изучив найденные вещи, они пришли к мнению: возраст предметов исчисляется гораздо поздним периодом (в пределах 300 – 350 тысяч лет).
В ходе раскопок были обнаружены орудия труда из кварцитовых валунов и гальки: скребла, отбойники, наковальни. Это и стало главной сенсацией Диринг-Юряха.
По мнению ученых, орудия похожи на самые древние африканские находки. Датировали возраст: два-три миллиона лет. И это означало, что в Сибири человек мог появиться раньше, чем в Африке.
Именно этой теории придерживается академик Юрий Мочанов, руководитель археологической экспедиции, «копавший» древнюю стоянку. Не все антропологи поддерживают гипотезу о внетропической прародине человечества. Подвергается сомнению и то, что в условиях вечной мерзлоты человек мог выжить.
В 80-х якутскими находками интересовались не только советские, но и канадско-американские археологи. Изучив найденные вещи, они пришли к мнению: возраст предметов исчисляется гораздо поздним периодом (в пределах 300 – 350 тысяч лет).
— Версия о том, что человечество могло зародиться одновременно на всех континентах, имеет право на существование. В разное время стоянки древнейшего человека были обнаружены в Юго-Восточной Азии, на острове Ява (в Индонезии), на территории Германии, на Саяно-Алтайском нагорье в Южной Сибири, в Узбекистане — в местности Тишик–Таас.
Анатолий Гоголев,
профессор кафедры всемирной истории и этнологии
Северо-Восточного федерального университета
Анатолий Гоголев,
профессор кафедры всемирной истории и этнологии
Северо-Восточного федерального университета
Люди на территории современной Якутии жили с древнейших времен – несмотря на погоду. Это доказывают и раскопки на стоянке Диринг-Юрях, и открытие дюктяйской культуры, и наскальные петроглифы. В ледниковом периоде древние охотники за мамонтами постепенно продвигались вслед за животными на север.
Изучение древнейшей истории Якутии требует совместного труда лингвистов, археологов и генетиков. В письменных источниках других народов упоминаний о якутской Большой земле мало.
Так, китайские историки династии Тан (VI–VII век) писали о курыканах: те рассказывали о стране, где стоит полярная ночь. И привозили оттуда бивни мамонта и моржовую кость (по китайски – хуту).
Люди на территории современной Якутии жили с древнейших времен – несмотря на погоду. Это доказывают и раскопки на стоянке Диринг-Юрях, и открытие дюктяйской культуры, и наскальные петроглифы. В ледниковом периоде древние охотники за мамонтами постепенно продвигались вслед за животными на север.
Изучение древнейшей истории Якутии требует совместного труда лингвистов, археологов и генетиков. В письменных источниках других народов упоминаний о якутской Большой земле мало.
Так, китайские историки династии Тан (VI–VII век) писали о курыканах: те рассказывали о стране, где стоит полярная ночь. И привозили оттуда бивни мамонта и моржовую кость (по китайски – хуту).
Учёные полагают, что самый древний народ Якутии – юкагиры. Филологи говорят, что язык древних юкагиров обнаруживает сходство с уральскими языками. В XVII веке, до прихода русских, многочисленные роды юкагиров жили по всей территории нынешней Якутии.
Учёные полагают, что самый древний народ Якутии – юкагиры. Филологи говорят, что язык древних юкагиров обнаруживает сходство с уральскими языками. В XVII веке, до прихода русских, многочисленные роды юкагиров жили по всей территории нынешней Якутии.
— До прихода якутов здесь жили в основном тунгусы (эвены, эвенки), — говорит Василий Ушницкий, старший научный сотрудник сектора этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. — Переселение тунгусов с юга, по мнению исследователей, проходило в две стадии.
В первых веках нашей эры с территории Забайкалья переселились пешие группы тунгусов. В Х-ХII веках с Амура началось движение оленных тунгусоязычных групп. Их объединяют в одну языковую группу вместе с маньчжурами, живущими на китайском Дальнем Востоке.
В преданиях якутов много раз упоминаются роды хоро и воинственных туматов. Известно, что хоринцы и туматы оказали яростное сопротивление войскам Чингисхана. Об этом писали историки Хакасии, Бурятии и Тувы.
— До прихода якутов здесь жили в основном тунгусы (эвены, эвенки), — говорит Василий Ушницкий, старший научный сотрудник сектора этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера. — Переселение тунгусов с юга, по мнению исследователей, проходило в две стадии.
В первых веках нашей эры с территории Забайкалья переселились пешие группы тунгусов. В Х-ХII веках с Амура началось движение оленных тунгусоязычных групп. Их объединяют в одну языковую группу вместе с маньчжурами, живущими на китайском Дальнем Востоке.
В преданиях якутов много раз упоминаются роды хоро и воинственных туматов. Известно, что хоринцы и туматы оказали яростное сопротивление войскам Чингисхана. Об этом писали историки Хакасии, Бурятии и Тувы.
Как выглядели наши предки? Антропологи считают, что все современные расы начали складываться в позднем палеолите (40–12 тысяч лет назад). Якуты вместе с северными бурятами представляют локальный вариант центрально-азиатского типа континентальных монголоидов.
Как выглядели наши предки? Антропологи считают, что все современные расы начали складываться в позднем палеолите (40–12 тысяч лет назад). Якуты вместе с северными бурятами представляют локальный вариант центрально-азиатского типа континентальных монголоидов.
Вацлав Серошевский,
польский ученый-этнограф
«Якуты ростом занимают середину между здешними русскими и тунгусами. Кости их толще, мышцы объемистее тунгусских. При хорошем питании они обнаруживают склонность к ожирению. Грудная клетка объемистая, хотя не столь широкая, сколько высокая; живот у бедняков, питающихся неправильно, скверной пищей, очень объемист и сильно выдается вперед.
Руки длинные и тонкие, ноги короткие, кривые, татарские. Таз узкий, ягодицы маленькие. Ступня маленькая, с высоким округленным подъемом. Ступают они тоже немного иначе: выворачивают носки скорее внутрь, чем наружу. Рука, особенно у женщин, маленькая, кисть тонкая и изящно посажена. Грудь женщин небольшая, полукруглая. Шея тонкая и короткая.
Якуты – среднеголовые. Лоб гладкий, невысокий, но широкий. Глазная впадина глубже тунгусской, брови не очень густые, образуют неправильную кривую. Веки толстые, переносица широкая, нос длинный, толстый и округлый. Ноздри раздутые, неподвижные».
Из книги «Якуты» (конец XIX века)
Вацлав Серошевский,
польский ученый-этнограф
«Якуты ростом занимают середину между здешними русскими и тунгусами. Кости их толще, мышцы объемистее тунгусских. При хорошем питании они обнаруживают склонность к ожирению. Грудная клетка объемистая, хотя не столь широкая, сколько высокая; живот у бедняков, питающихся неправильно, скверной пищей, очень объемист и сильно выдается вперед.
Руки длинные и тонкие, ноги короткие, кривые, татарские. Таз узкий, ягодицы маленькие. Ступня маленькая, с высоким округленным подъемом. Ступают они тоже немного иначе: выворачивают носки скорее внутрь, чем наружу. Рука, особенно у женщин, маленькая, кисть тонкая и изящно посажена. Грудь женщин небольшая, полукруглая. Шея тонкая и короткая.
Якуты – среднеголовые. Лоб гладкий, невысокий, но широкий. Глазная впадина глубже тунгусской, брови не очень густые, образуют неправильную кривую. Веки толстые, переносица широкая, нос длинный, толстый и округлый. Ноздри раздутые, неподвижные».
Из книги «Якуты» (конец XIX века)
А спустя век вышел уже другой труд с тем же названием — «Якуты». Авторами являлись Григорий Саввинов (доктор биологических наук, директор Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера) и Анатолий Гоголев (профессор, доктор исторических наук).
— Для чего мы задумали такой фотоатлас? Чтобы запечатлеть облик якутов начала XXI века, — говорит Анатолий Гоголев. — Спустя годы наши потомки будут интересоваться, какими были их предки. Народ саха меняется внешне, это процесс неизбежный. Важно то, что мы сохраняем свою самобытную культуру, помним национальные обычаи.
В своем труде якутские исследователи остановились на жителях двух улусов – Верхневилюйского и Чурапчинского. Как считают этнографы, якутские роды ботулинцев и сыланцев (представителей этих улусов) в далеком прошлом имели общее историческое происхождение от одного из прародителей якутского народа – Омогой Баайа. И жили вместе вплоть до XVII века на Лено-Амгинском междуречье.
А спустя век вышел уже другой труд с тем же названием — «Якуты». Авторами являлись Григорий Саввинов (доктор биологических наук, директор Научно-исследовательского института прикладной экологии Севера) и Анатолий Гоголев (профессор, доктор исторических наук).
— Для чего мы задумали такой фотоатлас? Чтобы запечатлеть облик якутов начала XXI века, — говорит Анатолий Гоголев. — Спустя годы наши потомки будут интересоваться, какими были их предки. Народ саха меняется внешне, это процесс неизбежный. Важно то, что мы сохраняем свою самобытную культуру, помним национальные обычаи.
В своем труде якутские исследователи остановились на жителях двух улусов – Верхневилюйского и Чурапчинского. Как считают этнографы, якутские роды ботулинцев и сыланцев (представителей этих улусов) в далеком прошлом имели общее историческое происхождение от одного из прародителей якутского народа – Омогой Баайа. И жили вместе вплоть до XVII века на Лено-Амгинском междуречье.
Молодые ботулинцы представляют традиционный облик якутов: черты монголоидов с отдаленной европеоидной примесью плюс элементы внешности некоторых северо-западных канадских индейцев
Молодые ботулинцы представляют традиционный облик якутов: черты монголоидов с отдаленной европеоидной примесью плюс элементы внешности некоторых северо-западных канадских индейцев
Фотоальбом в какой-то мере показывает эволюцию народа саха второй половины XX – начала XXI веков.
— В целом сложение народа саха произошло в основном в бассейне Средней Лены. В дальнейшем, примерно с XVI века, началось освоение им западных, а затем северных регионов Якутии, где он частично смешивался с тунгусоязычным населением, — считает Анатолий Игнатьевич.
Фотоальбом в какой-то мере показывает эволюцию народа саха второй половины XX – начала XXI веков.
— В целом сложение народа саха произошло в основном в бассейне Средней Лены. В дальнейшем, примерно с XVI века, началось освоение им западных, а затем северных регионов Якутии, где он частично смешивался с тунгусоязычным населением, — считает Анатолий Игнатьевич.
— Споры вокруг таинственного происхождения саха и их переселения с юга, возникшие еще со времен появления первых европейцев в Ленском крае, не утихают до сих пор. При этом всех исследователей поражал внешний облик местных жителей, где всегда особо подчеркивалась их неоднородность.
Григорий Саввинов,
доктор биологических наук
Григорий Саввинов, доктор биологических наук
На скалах по берегам рек якутских рек множество петроглифов – рисовали древние художники, жители этих мест.
Петроглифами (по-древнегречески πέτρος — камень, γλυφή — резьба) во всём мире называют изображения, высеченные на камнях. Они есть в Азии и в Европе, в обеих Америках, в Африке и в Австралии.
Стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека — сохранность рисунков разная. И выполнены они в разное время: в эпохи неолита, бронзы, раннего железа.
На территории Якутии найдено более сотни писаниц, общее количество рисунков — за пять тысяч. Большая часть выполнена несмываемой краской — красной охрой. Её получали, растирая в порошок гематит и окисленную железную руду. А часть рисунков сделана охрой разных цветов — точный состав и происхождение красок до сих пор являются загадкой.
Самые древние писаницы относятся к эпохе верхнего палеолита (40 тысяч лет назад). Это гравированное изображение мамонта на стоянке людей каменного века Берелех (Индигирка) и рисунки четырех бизонов и лошади на писаницах рек Токко (бассейн Олекмы).
В неолите (10-3 тыс. лет назад) – центральной фигурой писаниц становится лось. Появляются изображения людей, сцены коллективной охоты, ритуальных жертвоприношений, эпизоды племенных войн.
В бронзовом веке (33-12 века до н.э.) наступает пик развития наскального искусства. На первый план выходят рисунки с сакральными мотивами: явления природы, культ шаманизма.
На скалах по берегам рек якутских рек множество петроглифов – рисовали древние художники, жители этих мест.
Петроглифами (по-древнегречески πέτρος — камень, γλυφή — резьба) во всём мире называют изображения, высеченные на камнях. Они есть в Азии и в Европе, в обеих Америках, в Африке и в Австралии.
Стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека — сохранность рисунков разная. И выполнены они в разное время: в эпохи неолита, бронзы, раннего железа.
На территории Якутии найдено более сотни писаниц, общее количество рисунков — за пять тысяч. Большая часть выполнена несмываемой краской — красной охрой. Её получали, растирая в порошок гематит и окисленную железную руду. А часть рисунков сделана охрой разных цветов — точный состав и происхождение красок до сих пор являются загадкой.
Самые древние писаницы относятся к эпохе верхнего палеолита (40 тысяч лет назад). Это гравированное изображение мамонта на стоянке людей каменного века Берелех (Индигирка) и рисунки четырех бизонов и лошади на писаницах рек Токко (бассейн Олекмы).
В неолите (10-3 тыс. лет назад) – центральной фигурой писаниц становится лось. Появляются изображения людей, сцены коллективной охоты, ритуальных жертвоприношений, эпизоды племенных войн.
В бронзовом веке (33-12 века до н.э.) наступает пик развития наскального искусства. На первый план выходят рисунки с сакральными мотивами: явления природы, культ шаманизма.
Наш гид по петроглифам
В сентябре 1990 года Верховный Совет Якутской АССР объявил о преобразовании автономии в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику. Вспоминает Климент Корякин, в 91-ом — заместитель председателя Совета Министров Якутии:
— Республика суверенная — полагается своя геральдика: герб, флаг, гимн. Сформировали правительственную комиссию. Объявили конкурс. Эскизов герба поступило очень много, 150-200 работ. Было видно: народ хотел участвовать в формировании новой республики.
В сентябре 1990 года Верховный Совет Якутской АССР объявил о преобразовании автономии в Якутскую-Саха Советскую Социалистическую Республику. Вспоминает Климент Корякин, в 91-ом — заместитель председателя Совета Министров Якутии:
— Республика суверенная — полагается своя геральдика: герб, флаг, гимн. Сформировали правительственную комиссию. Объявили конкурс. Эскизов герба поступило очень много, 150-200 работ. Было видно: народ хотел участвовать в формировании новой республики.
— Наш мэтр Дмитрий Сивцев – Суорун Омоллоон сразу предложил поместить на герб белую лошадь. Многие века она спасала саха от вымирания: еда, одежда, транспорт, друг – поэтому лошадь священна. Вторым весомым предложением был орёл – символ дальнозоркости, хранитель природы. Во время обсуждения художник Афанасий Осипов предложил петроглиф Ленских Столбов – всадника с флагом.
Климент Корякин,
в 1991-ом — заместитель председателя
Совета Министров Якутии
Климент Корякин, в 1991-ом — заместитель председателя Совета Министров Якутии
Стать символом республики могли мамонт, бабр, северный олень, морж или журавль-стерх.
— Рисовали мы на ватмане, использовались разная карандашная техника и гуашь, — вспоминает соавтор герба Республики Саха, художник Афанасий Осипов. — Лето, жара. Атмосфера в рабочей группе была доброжелательная, все старались помочь друг другу.
Эскизы герба художник, к сожалению, не сохранил. Говорит, работал в те годы много — и эскизов было много.
Стать символом республики могли мамонт, бабр, северный олень, морж или журавль-стерх.
— Рисовали мы на ватмане, использовались разная карандашная техника и гуашь, — вспоминает соавтор герба Республики Саха, художник Афанасий Осипов. — Лето, жара. Атмосфера в рабочей группе была доброжелательная, все старались помочь друг другу.
Эскизы герба художник, к сожалению, не сохранил. Говорит, работал в те годы много — и эскизов было много.
Молодой художник. Фото из личного архива
— Это была такая пора, пора пробуждения. Республика, свой президент, суверенитет, гимн, герб, флаг! У всех был фонтан идей. Я сперва подал эскиз герба со стерхами. Но на обсуждениях искусствовед Зинаида Унарова показала наскальные рисунки всадника в книге. Идея была подхвачена – наскальный рисунок я стал рисовать с Парниковым и Потаповым.
Художники — соавторы герба – встречались много раз. Вносили новые элементы, обсуждали решения. Депутаты Верховного Совета приняли герб абсолютным большинством голосов. С 1992 года герб Республики Саха не изменился.
— Это была такая пора, пора пробуждения. Республика, свой президент, суверенитет, гимн, герб, флаг! У всех был фонтан идей. Я сперва подал эскиз герба со стерхами. Но на обсуждениях искусствовед Зинаида Унарова показала наскальные рисунки всадника в книге. Идея была подхвачена – наскальный рисунок я стал рисовать с Парниковым и Потаповым.
Художники — соавторы герба – встречались много раз. Вносили новые элементы, обсуждали решения. Депутаты Верховного Совета приняли герб абсолютным большинством голосов. С 1992 года герб Республики Саха не изменился.
Всадник Ленских столбов связал древнюю историю с новейшей
Над историей «Большой земли» работали:
Елена Фомина,
автор и редактор проекта
Прокопий Бубякин,
редактор проекта
Матрёна Кондратьева, журналист
Ангелина Васильева, журналист
Елена Потоцкая, журналист
Мария Васильева, фотограф
Роман Данилов, дизайнер