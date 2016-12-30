Проект «Большая земля»: Древние люди

Учёные полагают, что прародина современного человека — Африка. Именно на этом континенте обнаружены самые древние костные останки людей. Но! Есть версия, что Якутия тоже могла быть прародиной человечества.

Уникальная древняя стоянка — ей дали название Диринг-Юрях — была обнаружена практически случайно. В 1982 году в Якутске проходил геологический конгресс, организаторы решили продемонстрировать разрезы наиболее древних террас реки Лены.

И тут их ждал сюрприз: исследователи обнаружили останки восьмилетнего ребенка, погребенного по необычному для Якутии обряду — в каменном ящике из плит известняка. А вслед за этим учёных ждала еще одна удача: рядом нашли захоронение пяти взрослых мужчин.

Вызвали археологов. Специалисты выяснили, что геологи частично разрушили погребение позднего неолита. Но главные открытия Диринг-Юряха были впереди.