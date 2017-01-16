Доставка бесплатных газет: Онлайн-трансляция

Бесплатное распространение газет "Якутия" и "Саха Сирэ", входящих в состав холдинга "Сахамедиа", стартовало на прошлой неделе. Ведется активная работа по доставке, однако пока не всем жителям республики успели вовремя поступить их экземпляры. О ходе доставки рассказывает руководитель коммерческой службы холдинга Вера Арбыкина.

Напомним, государственные газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» перешли на бесплатное распространение и большие тиражи, о чем было объявлено в рамках второго этапа реформирования «Сахамедиа». Тысячи звонков поступили в холдинг «Сахамедиа» с просьбой оформить бесплатную подписку на издания, что позволило им выйти тиражом в 45 и 37 тысяч экземпляров соответственно.

Распространение первых бесплатных номеров газет «Якутия» и «Саха Сирэ» после смены редакционной модели и дизайна изданий стартовало на этой неделе. Благодаря большим тиражам, газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» получили новую жизнь. Однако пока не всем жителям республики успели вовремя поступить их экземпляры.

«Слышны отдельные негативные замечания и комментарии о том, что якобы подписка сорвана. На самом деле, это откровенно не так, это единичные случаи», — сообщила Вера Арбыкина.

По ее словам, распространение идет в штатном режиме, но надо учитывать, что это первый опыт для холдинга, а также для республики в целом.

«Мы все должны понимать, что газеты распространяются в одну из первых недель после Нового года. Это тестовая неделя. Кроме того, с такими большими тиражами в республике работают впервые. База подписчиков — очень большая, поэтому обработка информации идет не так быстро, как хотелось бы. Все почтамты разделили между собой полномочия, создаются доставочные карты. Это техническая работа», — рассказала ЯСИА руководитель коммерческой службы холдинга.

Она сообщила, что до всех фирменных стоек в Якутске газета «Саха Сирэ» доставлена в среду, газета «Якутия» — в четверг и пятницу. До фирменных стоек в Нерюнгри, Алдане, Мирном и Ленске экземпляры доставлены сегодня. Арбыкина подчеркнула, что до конца недели большинство подписчиков получит свои экземпляры газет: «Если же на следующей неделе люди не получат наши газеты, они могут позвонить по номеру 8(4112)424604, узнать, есть ли они в базе».