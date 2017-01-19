Дом попал в ДТП: Пенсионерка из Якутии будет судиться с «Жилкомсервисом» из-за разрушенного жилья

Историю о том, как, находясь у себя дома, можно стать участником дорожно-транспортного происшествия, ЯСИА рассказала жительница поселка Кангалассы. Ее дом снес большегрузный автомобиль, поэтому теперь МУП «Жилкомсервис», которому принадлежит машина, ожидает суд, ведь ущерб составил более полумиллиона рублей.

17 ноября прошлого года пенсионерка Мария Говорова отдыхала в спальне, когда большегруз «Жилкомсервиса» начисто снес забор, разрушил веранду и пробил стену принадлежащего ей частного дома.

«Около 12 часов дня я услышала грохот у себя во дворе, в это же время в доме посыпалась штукатурка, стала ломаться стена. Я не могла ничего понять, подумала, что землетрясение. Выйти на улицу тоже не получилось, так как дверь чем-то придавило, и она не открывалась», — поделилась воспоминаниями пенсионерка.

В панике женщина сразу же позвонила в МЧС. Буквально через несколько минут приехали сотрудники пожарной службы, которые помогли ей выбраться из дома через окно.

«Выйдя на улицу, я увидела у себя во дворе экскаватор, который смял забор и въехал в мой дом, снес веранду и несущую стену, все имущество, находящееся в доме, было разрушено. Странно, но тогда я подумала об осенних припасах, хранившихся на веранде, стало очень обидно за пропавший труд. Потом пришло осознание произошедшего. Хорошо, что в доме в этот момент не было внуков», — отметила Мария Ивановна.

Выяснилось, что в тот день работники МУП «Жилкомсервис» приехали на большегрузном автомобиле с экскаватором для сноса ветхого аварийного жилья. На покрытом снегом подъеме из-за тяжести груза автомобиль забуксовал. Водители решили остановиться для разгрузки, во время чего экскаватор раскачался и вместе с тралом съехал в сторону дома.

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Пенсионерка заявляет, что рыночная стоимость работ и материалов, необходимых для восстановления внутренней отделки жилого помещения, составила 438 724 рубля. Кроме того, у нее есть результаты независимой оценки на сумму 118 986 рублей. Таким образом, работники «Жилкомсервиса» нанесли ущерб на сумму 557 710 рублей, не считая морального вреда.

«Сразу приехало много разных служб. Все хотели помочь, а директор «Жилкомсервиса» обещал возместить причиненный ущерб. Но с того дня от них ни слуху, ни духу. Никаких действий с их стороны нет, компенсация так и не выплачена», — говорит она.

Интересно, что в акте визуального осмотра чрезвычайного происшествия, составленного специалистами администрации микрорайона «Кангалассы», случай характеризуется как ДТП. Именно так, отдыхая у себя дома, простая пенсионерка стала участницей дорожного происшествия. Сейчас женщина и ее муж живут у дочери.

«Мужу приходится следить за домом, забора-то нет. Гараж там у нас. Дом стал абсолютно нежилым, вот такая у нас счастливая старость», — делится Мария Говорова.

Юрист по гражданским делам Нина Ли, помогающая пенсионерке, утверждает, что сейчас пострадавшей стороной готовятся документы для подачи в суд на МУП «Жилкомсервис»: «Есть акты и заявления. Готовим материалы для обращения в суд. Думаю, такое нельзя пускать на самотек».

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В свою очередь, директор МУП «Жилкомсервис» Андрей Лебедев утверждает, что от своих слов по поводу помощи пострадавшим он не отказывается: «Мы в тот же день сообщили Говоровой, что готовы восстановить повреждения дома и дворового ограждения, и от своих слов не отказываемся. Однако с их стороны почти сразу появились денежные претензии и угрозы судом. Это их право, ждем иска. Хоть и хотелось бы решить дело полюбовно. Нами и МВД проведено расследование, которое показало, что в происшествии виноваты гололед и неудовлетворительное состояние дорожного полотна».

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