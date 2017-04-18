Доля республики в уставном капитале «Якутскэнерго» будет увеличена до 25% плюс одна акция

Власти республики планируют внести в уставный капитал ПАО «Якутскэнерго» 2 263 объекта недвижимости. Это позволит увеличить долю республики с 1 до 25% + 1 акция.

«Мы рассчитываем получить 25% плюс одну акцию. Это зафиксировано в соглашении между правительством региона и РАО «Энергетические системы Востока», — об этом 17 апреля на расширенном заседании профильного комитета Госсобрания (Ил Тумэн) сообщила министр имущественных и земельных отношений Якутии Евгения Григорьева.

Стоимость энергоактивов, передаваемых на первом этапе, оценивается в 3,1 миллиарда рублей, на втором этапе — 1,2 миллиарда рублей.

На втором этапе консолидации число объектов энергетики, по данным МИЗО, составит 1 215.

«У нас пока только 1% акций. Отношение к данной сделке неоднозначное. Сейчас работаем над тем, чтобы вернуть республике хотя бы 25% за счет вхождения в уставный капитал. В этом году должны добиться получения пакета акций, благодаря которому мы будем иметь возможность влиять на управление компанией», — сказала глава Минимущества в эфире НВК «Саха».