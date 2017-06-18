Дни Якутии пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке

В нынешнем году жители республики отмечают ряд знаменательных юбилейных событий – 385-летие вхождения региона в состав Российского государства, 95-летие образования ЯАССР и 25-летие Конституции. В связи с этим планируется провести Дни Якутии в Москве, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке. Организационные моменты мероприятий накануне обсудили на совещании под руководством премьер-министра Евгения Чекина.

По информации заместителя председателя правительства Михаила Гуляева, мероприятие состоится в Москве предварительно в декабре. Его планируется организовать в формате медиа-интерактивной выставки-ярмарки, посвященной историческим вехам и современным достижениям республики как форпоста развития Сибири и Дальнего Востока. Данный формат даст целостное представление об истории субъекта, состоянии и перспективах развития.

В Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» будут презентованы экспозиции об освоении Сибири и Дальнего Востока, социально-экономическом и научно-техническом развитии республики. Там же будет презентована Стратегия социально-экономического развития РС(Я) до 2030 года.

Запланировано также подписание ряда соглашений о сотрудничестве, пройдет III этап кубка мира по мас-рестлингу. Ценители искусства смогут посмотреть спектакль-мистерию «Путь Святителя Иннокентия. Алмазный крест», а также гала-концерт мастеров искусств.

В рамках деловой программы пройдут официальные встречи делегации Якутии в правительствах Москвы и Санкт-Петербурга, расширенное заседание Ассамблеи народов России и Совета Ассамблеи народов республики, научно-практические конференции и круглые столы.

На совещании были обсуждены и вопросы проведения Дней Якутии в Санкт-Петербурге и в Дальневосточном федеральном округе. Оргкомитет утвердил эмблему юбилейных мероприятий.

Подводя итоги заседания, Евгений Чекин подчеркнул важность запланированных мероприятий, добавив, что они должны пройти на достойном уровне.