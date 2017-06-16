Директор издательства «Бичик» Август Егоров: Мы расскажем миру о красоте нашего края и культуре саха

На днях в издательство «Бичик» пришла долгожданная посылка – золотая медаль и сертификат участника 46-ой Лондонской выставки «London Book Fair». Впервые на столь масштабном международном мероприятии была представлена якутская книга. Подробности ЯСИА рассказал директор Август Егоров.

«London Book Fair» прошла этой весной и объединила 130 участников со всего мира. Серия книг «Терут дьарык» («Традиционное хозяйство») издательства «Бичик» была отмечена экспертной комиссией как одно из лучших учебных пособий.

«На реализацию проекта ушло довольно много времени, и сама апробация серии книг велась в течение пяти лет. Специалисты выделили «Терут дьарык» среди многих и предложили принять участие в лондонской выставке. Международные эксперты похвалили авторов за поддержку культурных и национальных ценностей родного края. Действительно, мы, как издательство, стремимся сохранить традиции нашего народа и передать это знание детям», — рассказал Август Егоров.

В начале июня состоялось еще одно важное литературное событие. Издательство «Бичик» приняло участие во Всероссийском книжном фестивале «Красная площадь» с альбомом «Великолепие ювелирных украшений Якутии», а также выставило энциклопедию для детей «Животные Якутии» на XIII Всероссийском конкурсе региональной и краеведческой литературы «Малая Родина».

Отметим, что во время презентации книги «Великолепие ювелирных украшений Якутии» на Красной площади был организован модный показ изделий из серебра. Участники фестиваля стали свидетелями священного обряда одевания якутской невесты.

Работа над «Животными Якутии» велась в течение нескольких лет. Много сил ушло на сбор информации и фотографий. Представители экспертной комиссии конкурса высоко оценили содержание и оформление издания и отдали ему победу в номинации «Увлекательное краеведение».

«Такой энциклопедии в республике нет. Коллег из других регионов страны она очень впечатлила. Рады, что наши книги заметили. В настоящее время работаем над новыми проектами. Если получится, то выйдем на международный рынок и расскажем миру о красоте нашего края и культуре народа саха», — поделился Август Васильевич.