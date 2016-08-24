Директор детдома «Берегиня» об инциденте с тортом: Кто-то искусственно сделал из нас жертв  

Воспитанникам детского дома «Берегиня», которым, по версии некоторых СМИ, не досталось бесплатного торта в честь Дня государственного флага, сегодня доставили сладкое угощение. Как заявила директор учреждения Лена Ефремова, претензий к организаторам мероприятия не было с самого начала, и из детей искусственно сделали жертв.

Напомним, 280-килограммовый торт в виде российского триколора был выставлен на Комсомольской площади Якутска в рамках празднования Дня государственного флага и предназначался для всех жителей и гостей столицы республики. Его раздачу пришлось ускорить по просьбе людей, которые скрывались от дождя под навесом, где находилось угощение. СМИ воспользовались этим и обвинили организаторов в том, что воспитанникам «Берегини» не досталось торта якобы из-за участников велопробега, в числе которых было несколько членов правительства Якутии.

По словам Лены Ефремовой, никаких претензий к организатором мероприятия у учреждения нет. «У нас были совершенно другие планы в тот день, но управление образования Якутска пригласило на концерт на Комсомольской площади, и мы решили отправить туда детей. К сожалению, он не состоялся, но о торте не было и речи. Для нас это очень неудобная ситуация, ведь никаких претензий к людям, которые съели угощение, нет. Я не понимаю, зачем кто-то сделал из нас жертв», — сказала она.

Как отметил директор Якутского хлебокомбината Денис Белозеров, очень некрасиво играть на чувствах детей. «Неприятно, что кто-то решил вызвать определенную реакцию среди общественности, используя сирот. Мы доставляем продукцию во многие социальные объекты республики, со всеми поддерживаем связь. Никого обделять мы не собираемся», — уточнил он.

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