Детские журналы «Чуораанчык» и «Колокольчик» выбрали самых лучших самодельных петушков

Детское издательство «Кэскил», редакции республиканских детских журналов Чуораанчык» и «Колокольчик» подвели итоги традиционных новогодних мероприятий. Среди них – конкурсы сочинений «О маме с любовью» и «Оҕо уонна айымньы» («Ребенок и произведение») и самый яркий «Петушок – символ года».

На конкурс «О маме с любовью» пришло более 150 сочинений на русском и якутском языках. При оценке жюри учитывало оформление работы, содержание и уникальность. Также участники могли отправить рисунки. Отметим, что конкурс проводится совместно с министерством по делам молодежи и семейной политике Якутии.

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132 сочинения из 20 улусов было прислано на конкурс «Оҕо уонна айымньы» («Ребенок и произведение»). Это мероприятие было проведено совместно представителями Чурапчинского улуса — заведующей детского сада «Улыбка» Екатериной Ивановой и руководителем телестудии Марией Саввиной.

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Самым зрелищным стало подведение итогов состязание по созданию символа 2017 года — Петуха. Из чего только не сделали домашних птиц – из бумаги, пластилина, ткани, дерева, блестящих пайеток, мишуры и других материалов. Они были в виде мягких игрушек, статуэток, оригами.

Лучшей признана работа ученика 1 класса школы «Айыы кыһата» Сандала Седалищева.

400 всевозможных петухов, присланных на конкурс, выставлены в Музее достижений школьников. Полюбоваться ими можно до 20 января.

Детское издательство «Кэскил» в лице директора Анжелики Андреевой желает всем якутянам счастья в 2017 году и представляет видеопоздравление.