День космонавтики: Егор Борисов принял участие во всероссийском флешмобе «Подними голову»

Глава Якутии Егор Борисов в День космонавтики, 12 апреля, принял участие в акции под названием «Подними голову», которая сегодня проходит по всей стране. Он сделал селфи, которое разместил на своей странице в Instagram.

«56 лет назад Юрий Гагарин открыл для человечества космос. 12 апреля навсегда стало величайшей датой в истории. Освоение космического пространства не только дало миру новые возможности и открытия. Космос был, есть и будет символом вдохновения, стремления к неизведанному, больших творческих побед, а самое главное — настоящей гордостью нашей великой страны. С Днем космонавтики!» — написал Егор Борисов.

«Подними голову» — масштабный флешмоб в социальных сетях, приуроченный к Всемирному дню космонавтики. Идея акции родилась на медиафоруме Общероссийского народного фронта «Правда и справедливость» в Санкт-Петербурге. Принять участие могут все желающие. Пользователям соцсетей предлагается сделать селфи с поднятой в небо головой и опубликовать снимки с хэштегом #поднимиголову.