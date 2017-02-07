Дело о ДТП с участием Евгения Грибчатова: Процессуальные нарушения следствия нашли подтверждение

Сегодня в Якутском городском суде состоялось очередное заседание по делу экс-главного редактора газеты «Якутия» Евгения Грибчатова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. На вопросы судьи, прокурора и адвокатов отвечал следователь Николай Калинин, который вел предварительное расследование по делу о ДТП с ноября 2015-го по май 2016 года.

Напомним, 7 ноября 2015 года на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова в Якутске был совершен наезд на троих пешеходов. Водитель автомобиля «Mazda-Tribute» Евгений Грибчатов, пытаясь уйти от столкновения с выехавшим на встречную полосу автобусом «ПАЗ» маршрута №19, вывернул руль в правую сторону и совершил наезд на людей.

Почему сегодня в качестве свидетеля был вызван один из трех следователей по делу о ДТП? Дело в том, что на предыдущем судебном заседании 24 января выяснилось, что в процессе предварительного расследования охранники ЧОПа «Щит и меч» Сергей Шушканов и Игорь Кириченко – ключевые свидетели обвинения — допрашивались одновременно, что по нормам уголовно-процессуального права является недопустимым.

«Допрос происходил в моем кабинете. Сначала я провел беседу с Шушкановым и Кириченко, а потом допросил их по очереди. Расхождений в показаниях у них не было», — пояснил Калинин.

Находящийся в зале суда свидетель Шушканов подтвердил, что следователь допрашивал его и Кириченко в присутствии друг друга.

«Вы считаете, что это законно? – обратился к Калинину адвокат обвиняемого Дмитрий Логинов. – Даже в суде свидетелей допрашивают раздельно, не говоря о следствии. Вот поэтому показания охранников в материалах дела идентичны вплоть до запятой».

«Считаю, что с моей стороны нарушений не было», — заявил Калинин.

На этом же заседании выяснилось, что в процессе предварительного расследования следователь не приобщил к материалам уголовного дела видеозапись с камеры наружного наблюдения «Безопасный город», находящейся в ведении полиции. «На этой записи толком ничего не видно, никакой информационной ценности она не представляет, поэтому и не приобщил ее к делу», — сказал Калинин.

Между тем, по мнению адвоката обвиняемого, данная запись могла бы пролить свет на существенные детали ДТП.

Cуд по этому делу по-прежнему осложняется неявкой свидетелей, прежде всего, водителя автобуса маршрута №19 Арутюняна, который предположительно уехал в Ереван еще в мае 2016 года. Как выяснилось, в разосланных прокуратурой запросах в оперативные службы по поводу этой персоны закралась досадная ошибка: в фамилии вместо буквы «у» была написана «а». Теперь прокуратуре предстоит сделать запросы повторно.

Очередное слушание дела назначено на 9 февраля.

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