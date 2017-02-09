Дело о ДТП с участием Евгения Грибчатова: На место происшествия выезжал неопытный следователь

В Якутском городском суде 9 февраля состоялось очередное заседание по делу экс-главного редактора газеты «Якутия» Евгения Грибчатова, обвиняемого в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ходе процесса выяснилось, что на место происшествия выезжал следователь, ранее не имевший опыта по делам о ДТП.

Напомним, 7 ноября 2015 года на перекрестке улиц Лермонтова и Кирова в Якутске произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля «Mazda-Tribute» Евгений Грибчатов, пытаясь уйти от столкновения с выехавшим на встречную полосу автобусом «ПАЗ» маршрута №19, вывернул руль в правую сторону и совершил наезд на троих пешеходов.

Сегодня в качестве свидетеля была вызвана следователь Татьяна Данилова, которая 7 ноября 2015 года выезжала на место происшествия, составляла протокол осмотра, делала выемку видеозаписи из филиала «Сбербанка», а спустя два дня возбудила уголовное дело. После этого передала его другому следователю – Николаю Калинину, который давал показания на предыдущем судебном заседании.

«Вызов из дежурной части ГАИ о том, что на перекрестке Лермонтова-Кирова произошло ДТП с пострадавшими, поступил примерно в 12.30, на месте мы были минут через двадцать-тридцать, — сообщила в суде Данилова. – Осмотр я проводила совместно с инспектором ГИБДД Рождественским и специалистом ЭКЦ МВД в присутствии двух понятых. Со слов Грибчатова установили направление его движения, он сказал про создавший помеху автобус. Грибчатов двигался по средней полосе, потом перестроился в крайнюю правую».

На просьбу государственного обвинителя Анны Рабжировой описать существенные детали, в частности, состояние дорожного полотна, следователь пояснила, что крайняя правая полоса дороги на ул.Лермонтова была покрыта накатанным снегом, остальные были «сухие, но в зимних условиях», песок на перекрестке был «рассыпан», следов торможения автомобиля Грибчатова на месте ДТП она не обнаружила.

— Почему наличие песка не было отражено в протоколе? — спросила прокурор Рабжирова.

— Не могу пояснить. До этого случая я не сталкивалась с осмотром места происшествия именно по ДТП, — ответила Данилова.

— Известно, что вместе с вами на место аварии выезжал ваш непосредственный начальник Александр Иванов (начальник отделения по расследованию дорожно-транспортных происшествий СЧ по РОПД СУ МУ МВД РФ «Якутское» — авт.). Он участвовал в осмотре? Давал вам указания? Читал составленный вами протокол? — обратился к следователю адвокат обвиняемого Дмитрий Логинов.

— Присутствовал, но не участвовал, протокол не читал, зачем Иванов поехал, объяснить не могу, — ответила следователь.

Далее между ним и адвокатом прозвучал любопытный диалог.

— Сейчас, когда вы набрались опыта, скажите, для чего необходимо указывать в протоколе наличие песка на дорожном полотне? — задал вопрос Логинов.

— Потому что песок влияет на скорость, тормозной и остановочный путь автомобиля, — ответила Данилова.

— И никто из сотрудников — непосредственный начальник, инспектор ГИБДД, специалист ЭКЦ, участвовавшие в тот день в осмотре места происшествия, — вам об этом не напомнил, не подсказал? – уточнил защитник Грибчатова.

— Замечаний к протоколу осмотра ни у кого из них не было, — сказала Данилова.

— Вы приехали на место через полчаса после ДТП, а осмотр начали еще позже. Все это время движение на перекрестке не прекращалось, возможно, проехали сотни машин. Вопрос: какие следы торможения вы пытались найти в подобных условиях? – допытывался Логинов.

— Не могу объяснить, — растерялась Данилова.

— Как руководитель следственной группы вы приняли меры к охране следов на месте происшествия, отдали указание перекрыть дорогу?

— Полностью движение не перекрывалось, машина ГИБДД стояла на перекрестке со стороны улицы Кирова, рядом с местом, где произошел наезд на пешеходов.

— Почему не изъяли и не приобщили к делу видеозапись с камеры наружного наблюдения «Безопасный город», на которой видны маневры автобуса №19?

— Запись была плохая, некачественная.

Таким образом, сегодняшнее судебное заседание показало, что на резонансное ДТП с тремя потерпевшими выезжал неопытный следователь (стаж работы Даниловой — с февраля 2015 года – авт.), ранее вообще не имевший практики по подобным делам. Как утверждает Данилова, именно в силу неопытности она не указала в протоколе некоторые существенные детали осмотра места происшествия, в частности, наличие песка. Странно, что данный факт не отметили ни наставник Даниловой, ни опытнейший инспектор ГИБДД Рождественский, ни другие коллеги из ГИБДД и Экспертно-криминалистического центра. Наличие песка не просматривается в видео и фото с места ДТП. Был ли песок на проезжей части во время трагичного случая? На этот вопрос пока нет однозначного ответа, а ведь его наличие (отсутствие) значительно влияет на техническую возможность предотвратить аварию. Возможно, ответить на вопрос поможет экс-сотрудник ГИБДД Рождественский, которого суду пока так и не удалось допросить.

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