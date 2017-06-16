Дальневосточный МедиаСаммит-2017: Якутяне посетили крупнейшее событие медиа-отрасли региона

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 был уникален тем, что объединил под своими знаменами как чиновников федерального уровня и губернаторов, так и представителей СМИ и блогерского сообщества. Участники делегации из Якутии во главе с руководителем региона Егором Борисовым активно посещали мастер-классы и дискуссии, а по итогам мероприятия поделились с ЯСИА своими выводами.

Напомним, cаммит состоялся 8-10 июня во Владивостоке.

1 из 50

Местом проведения крупнейшего мероприятия на Дальнем Востоке (а возможно и России) в области медиа-индустрии стал кампус ДВФУ на острове Русском. Съемки территории производились позже и не в самое подходящее время, но зато есть возможность сравнить виды дождливого и солнечного города.

1 из 15

Дальневосточный МедиаСаммит объединил на своих площадках (более 100 секций) около 5 тысяч участников и 300 экспертов.

1 из 10

В этом году форум значительно изменил формат. Интерес к участию проявили не только представители СМИ, но и чиновники федерального уровня, а также губернаторы всех регионов Дальнего Востока. Впервые за четыре года проведения МедиаСаммита в нем приняли участие вице-премьер правительства РФ, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Александр Галушка, а также официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

1 из 3

Делегацию из Якутии возглавил Егор Борисов. Генеральный директор «Сахамедиа» Кирилл Алексеев выступил спикером в ряде мероприятий. В состав группы вошли сотрудники холдинга Григорий Фоменко и Андрей Сорокин, представители ГТРК «Саха» Айна Винокурова и Максим Бурцев, заместитель главного редактора «Кыым» Татьяна Захарова. В их обязанности входило освещение МедиаСаммита.

Работники пресс-служб республиканских ведомств Надежда Григорьева, Ольга Голикова, Вилюян Бояркин и Марина Карамзина повысили свои профессиональные навыки. Также среди приглашенных делегатов из Якутии были главный редактор YakutiaMedia Елена Захарова, журналист издания Нюргуяна Иванова, представитель газеты «Алданский рабочий» Елена Лейкина и блогер Алексей Васильев.

1 из 13

Юрий Трутнев: Законы не улучшат жизнь людей, если с ними не работать на местах

В рамках визита во Владивосток глава республики Егор Борисов принял участие в очередном заседании Совета при полномочном представителе президента РФ в ДФО Юрии Трутневе. Участники обсудили вопросы реализации в регионах новых федеральных законов, нацеленных на развитие Дальнего Востока и улучшение качества жизни людей.

«Мы подготовили и приняли 15 федеральных законов — тарифы, гектар, Свободный порт и многие другие. Но никакие законы не смогут улучшить жизнь людей, если с ними не будут работать на местах», — сказал полпред.

1 из 3

Первым пунктом участники заседания обсудили деятельность глав территорий по повышению Национального рейтинга инвестиционной привлекательности в регионах. Согласно предварительным результатам, Якутия занимает в нем 58 место.

Егор Борисов в ходе своего выступления отметил, что в методике расчетов АСИ не учитываются многие специфические особенности Дальнего Востока. В частности, из-за географической и транспортной удалённости, наличия существенных по масштабам инфраструктурных ограничений Якутия объективно не в состоянии на равных конкурировать с другими регионами.

1 из 5

«Все дальневосточные субъекты находятся в этом рейтинге на средних позициях. Даже самый лучший из нас, Хабаровский край, занимает 40-е место. Несмотря на то, что регионы ДФО привлекают гораздо больше инвестиций по сравнению с другими территориями. Это лишь подтверждает тезис о том, что методику пора менять, и как можно скорее», — подчеркнул руководитель региона.

Кирилл Алексеев: ЯСИА кратно увеличило свою аудиторию

Генеральный директор холдинга «Сахамедиа» выступал в это время на дискуссии, посвященной печатным СМИ. Участники обсудили новые форматы, передовые практики федеральных изданий для дальневосточной прессы и переход на конвергентные редакции.

Он отметил, что на сегодняшний день в республике проживает около 960 тысяч человек, при этом общий охват государств­енных СМИ, входящих в «Сахамедиа», составляет более 300 тыся­ч. Таким образом, практически каждый третий якутянин соприка­сается с изданиями холдинга.

Медиа-менеджер заявил, что одним из важ­нейших шагов в рамках реформирования гос­СМИ стало создание двух конвергентных ред­акций – русскоязычной и сахаязычной. Вну­три них были образованы пр­оектные группы, чья деятельность направлена на планомерное и системное освещение социально значимых тем. Так появились спецпроекты «Главный вопрос», «Большая зе­мля», «Достояние рес­публики», «Семья», «Одаренные дети» и другие.

Он рассказал, что в январе этого года, вопреки ожиданиям ск­ептиков, государственные газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» успеш­но перешли на беспла­тное распространение. Общий тираж составил более 90 тысяч экземпляров. При этом секретарь Союза журналистов России Владимир Касютин отметил, что так поступает большое количество региональных изданий.

«Последние два года наблюдается такая тенденция, при которой крупные областные издания переходят на бесплатную подписку и распространяются высокими тиражами. Это газеты «Новгород» и «Новгородские ведомости», «Пензенская правда», воронежская газета «Семерочка» и так далее. Есть сеть региональных газет «Про Город», стартовавшая в Кирове, которую люди с удовольствием берут. Очевидно, что часть населения еще готова платить за печатную прессу, но часть – уже нет.

Кирилл Алексеев отм­етил, что интернет-издан­ие ЯСИА возглавляет список самых цитир­уемых СМИ Дальнего Востока за 20­16 год, опережая ПримаМедиа, Sakh­alin.info, Gubernia.­com и Кам24. В настоящее время ЯСИА является самым динамично развивающимся ресурсом холдинга.

«Мы провели комплек­сную содержательную и административную реформу, выполнили пе­резагрузку ГосСМИ. Это обеспечило нам ли­дерство и еженедельн­ую совокупную аудито­рию СМИ холдинга в 365 тысяч человек. Та­ким образом, каждый третий житель Якутии так или иначе конта­ктирует с изданиями, входящими в «Сахаме­диа», — подытожил ме­диа-менеджер.

Пресс-завтрак с главой Якутии

На следующий день, 9 июня, Егор Борисов провел пресс-завтрак с участниками и экспертами Дальневосточного МедиаСаммита-2017. Форма пресс-завтрака, свободного разговора в режиме чаепития, привлекла внимание многих журналистов и блогеров из регионов ДФО.

Первоочередной интерес для журналистов федеральных изданий «Лента.ру» и «Интерфакс-Дальний Восток» представляли экономические вопросы. В частности, они спросили о том, как будет работать анонсированный недавно Борисовым Фонд развития местного производства в Якутии.

Егор Борисов сообщил, что фонд будет создан до конца года и, по предварительным расчетам, потребует вложения 2 миллиардов рублей. Инвестировать в развитие местного производства планируется за счет средств от продажи пакета компании «АЛРОСА-Нюрба», что позволит решить несколько задач – развить рынок местных товаров и услуг, а также повысить занятость населения.

Блогер из Хабаровского края Александр Головко отметил открытость главы Якутии и прямую связь с гражданами, которую он поддерживает, в том числе и через социальные сети. Отвечая на вопрос о блогосфере и взаимодействии с лидерами общественного мнения, Егор Борисов рассказал о своем отношении к современным видам коммуникаций и развитию медиасообщества в целом.

«Я решил использовать все механизмы, в том числе соцсети, чтобы

быть в курсе событий и обеспечивать обратную связь с населением, узнавать о проблемах и не отрываться от жизни», — подчеркнул Егор Борисов.

1 из 7

Вопрос о ситуации в ТОР «Южная Якутия» глава республики переадресовал Сергею Цивилеву, генеральному директору угольной компании «Колмар». Напомним, предприятие является якорным резидентом ТОРа.

1 из 3

«По контрактам с «Колмаром» работают 6 компаний, но они готовы предоставлять свои услуги и другим участникам. Таким образом, думаю, мы сможем развить этот район не за счет огромных вливаний, а за счет правильно организованной формы государственно-частного партнерства. Я считаю, что «Южная Якутия» может стать локомотивом развития всего Дальнего Востока», — сказал Сергей Цивилев.

В ходе пресс-завтрака Ил Дархан, отвечая на вопросы представителей СМИ, рассказал, что Якутия — один из немногих субъектов России, где созданы все институты экономического развития, а также о том, что президент АЛРОСА Сергей Иванов выбрал абсолютно правильную позицию при управлении компанией — сохранение преемственности в общей стратегии предприятия и расширение производства с точки зрения присутствия на российском и международном рынках.

1 из 3

Юрий Трутнев ответил на вопросы якутян о «дальневосточном» гектаре

Реализацию закона о «дальневосточном» гектаре обсудили в ходе панельной дискуссии «Новая экономическая политика РФ на ДВ: первые итоги» с участием Юрия Трутнева, министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, резидентов ТОРов и жителей, получивших бесплатную землю.

Среди глав регионов присутствовал Егор Борисов.

Вопросы Юрию Трутневу смогли задать якутяне во время прямого включения из республиканского медиа-центра. Здесь собрались жители республики, которые получили участки — Александр Прокопьев, Елена Бочкарева и Яков Александров.

1 из 10

Они подняли проблемы, касающиеся сроков оформления документов на землю и развития инфраструктуры.

«Я, в принципе, согласен с замечаниями. У нас было желание сделать все в пределах трех дней, но пока, к сожалению, это невозможно. На получение разрешения отводится месяц. Хочу открыть маленький секрет: средний срок получения земли в России — около пяти лет», — сказал Юрий Трутнев, отвечая на вопрос о процедуре оформления документов.

1 из 15

Вице-премьер уточнил, что сегодня на получение «дальневосточного» гектара подано более 90 тысяч заявок, из них оформлены 27 тысяч. Главная причина, из-за которой «спотыкаются» чиновники, кроется в несоответствии карт с электронными данными.

Говоря об обеспечении гектаров инфраструктурой, полпред подчеркнул, что в законе определено достаточно четко: если от получателей поступает более 20 компактных заявок, то ответственность за подвод дорог и энергоснабжения к земельным участкам ложится на субъект РФ, если более 100 — подключается правительство России.

Юрий Трутнев встретился с редакторами российских СМИ

Во время встречи с редакторами федеральных, региональных и муниципальных СМИ, в которой принимал участие Кирилл Алексеев, Юрий Трутнев отметил, что идея по созданию ТОР «Южная Якутия» была сформулирована не в московских кабинетах, а самим субъектом. При этом, отвечая на вопрос руководителя холдинга «Сахамедиа», полпред рассказал о роли органов власти в развитии территории.

«Прорывы создают люди! Задача органов власти — очень простая. Мы снижаем налоги, платежи, затраты на инфраструктуру. Так и строится взаимодействие. Поэтому цель, которую должно реализовывать правительство любого региона — создать более благоприятные условия для бизнеса», — отметил Трутнев.

1 из 9

Полпред привел положительный опыт Якутии по поддержке малого предпринимательства: «В ТОР «Кангалассы» фантастически огромных проектов нет, зато среднему бизнесу замечательно помогают. Там новые технологии. Вещи делают с меньшим размахом, зато эффективно. Мы будем требовать от губернаторов, чтобы все уровни власти, начиная с муниципальной, поддерживали бизнес. Иначе движения вперед не будет».

Кирилл Алексеев: Благодаря «Сахамедиа» каждый четвертый якутянин узнал о «дальневосточном» гектаре

В этот же день глава «Сахамедиа» выступил на ключевой сессии, посвященной государственной программе «Дальневосточный гектар».

Ролик «Я получаю гектар», презентовавший весь путь получения бесплатной земли якутским журналистом, открыл его выступление.

Кирилл Алексеев рассказал о спецпроекте холдинга «Гектар», в рамках которого журналисты холдинга еженедельно выходили на улицы Якутска и районов, записывали на камеру вопросы от якутян и передавали их специалистам.

1 из 13

Корреспондент Елена Бочкарева за полгода прошла весь путь получения гектара, в итоге ей выдали участок. Своим опытом она делилась в еженедельной авторской колонке. Серии репортажей были посвящены современным и успешным людям, в чьих руках земля реально работает.

«На примере нашего корреспондента жители Якутии смогли ознакомиться со всеми нюансами оформления участка. Мы показали, что обычный человек может бесплатно получить землю. Это повысило уровень доверия к закону», — рассказал Алексеев.

Он подчеркнул, что на на начальном этапе реализации закона в республике люди практически не понимали инициативы государства по обеспечению населения бесплатной землей: «Перед холдингом стояла непростая задача — рассказать якутянам о сути проекта. Мы решили на собственном опыте показать, зачем нужен гектар, как его можно использовать, что следует сделать для получения участка».

1 из 9

Во время сессии к обсуждению подключился республиканский медиа-центр.

1 из 6

«Я получила гектар, и сейчас мне предстоит определиться, как поступить с землей. С самого начала эксперимента планировала построить там дачный домик», — рассказала Елена Бочкарева.

Модератор секции Валентин Тимаков задал вопросы находящимся в студии первому заместителю министра имущественных и земельных отношений Якутии Виктору Афанасьеву и заместителю руководителя департамента земельных отношений ведомства Руслану Винокурову.

Кроме того, в рамках Медиасаммита было проведено множество секций, дискуссий и мастер-классов, посвященных последним трендам блогосферы, digital-маркетингу, фактчекингу, PR для стартапов, возможностям социальных медиа и другим актуальным вопросам развития отрасли. В числе ключевых спикеров — издатель «Медузы» Илья Красильщик, шеф-редактор Russia Beyond The Headlines Всеволод Пуля, гендиректор Tigermilk Media Арсений Ашомко, главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов, директор по развитию «Лайфхакера» Родион Скрябин и другие. Участники якутской делегации поделились своими впечатлениями от посещения этих мероприятий.

Специальный корреспондент ГТРК «Саха» Айна Винокурова:

«Для меня МедиаСаммит стал своего рода апгрейдом. Все дискуссионные площадки, которые мы с коллегами успели посетить, дали новые знания и пищу для размышлений. Особенно запомнились слова издателя «Медузы» Илья Красильщика: «Нельзя говорить, что медиа умирают. Медиа умирают из-за того, что людям, которые делают медиа, это неинтересно». Считаю, что есть повод задуматься.»

Пресс-секретарь министерства связи и информационных технологий Якутии Вилюян Бояркин:

«За 2 дня участия в МедиаСаммите получил массу полезной информации. Особенно запомнились мастер-классы главреда журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова, а также дискуссия об «эволюции» СМИ в эпоху цифровизации, где его мнение кардинально оспаривалось руководителем пресс-службы «Транснефти» Игорем Деминым. Саммит был организован на высшем уровне. Ни одна площадка не шла в одно и то же время с похожей по тематике. Успел побывать везде, где планировал. Спасибо организаторам.»

Пресс-секретарь министерства образования и науки Якутии Надежда Григорьева:

«Впервые посетила столь масштабное, организованное на высоком уровне мероприятие для работников СМИ. Отрадно, что наша делегация во главе с Егором Борисовым достойно представила регион на площадках МедиаСаммита. Посещая лекции, мастер-классы и воркшопы лучших экспертов страны по связям с общественностью, для себя почерпнула много интересного, познавательного, что, уверена, впредь непременно пригодится в моей деятельности.»

Заместитель главного редактора газеты «Кыым» Татьяна Захарова:

«Нынешний МедиаСаммит очень понравился. В этом году было организовано порядка 100 мероприятий, что намного больше, чем в 2015 году, когда я ездила сюда в последний раз. Думаю, каждый мог найти что-то свое, нужное. Мне больше всего запомнилась дискуссия Галины Араповой “Правовое обеспечение деятельности журналистов”. Отрадно, что Ил Дархан Егор Борисов провел “пресс-завтрак”, ведь помимо него и губернатора Владимира Миклушевского ни один глава региона не встретился с журналистами».

Пресс-секретарь Минэкономики Якутии Марина Карамзина:

«С каждым годом МедиаСаммит привлекает все больше специалистов отрасли и экспертов высокого уровня. Растущая популярность и значимость мероприятия подтверждают повышение роли СМИ в информационном обществе. Как сказал Юрий Трутнев, именно медиа помогают показать, какая работа проводится госорганами. Вместе с тем форматы и подходы меняются со стремительной скоростью, поэтому так полезно «сверять часы» и проводить подобные мероприятия.»