Что изменится в российских законах в 2017 году

С началом нового года в России традиционно вступает в силу множество нормативных документов, касающихся самых разных сфер нашей жизни.

Нововведения связаны с вступлением в силу федеральных законов, правительственных постановлений и ведомственных распоряжений. Они касаются самого широкого спектра вопросов — от изменений в налоговой системе до правил продажи алкоголя. Главные из них — в материале РБК:

Налоговое законодательство

• Непредоставление данных об объектах обложения транспортным налогом, земельным налогом и налогом на имущество повлечет взыскание штрафа в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

• Репетиторы, домработницы и сиделки, которые зарегистрируются в ФНС, будут освобождены от выплаты налогов в течение двух лет.

• Организации получат право переходить на упрощенную систему налогообложения, если их доход за девять месяцев не превысит 112,5 млн руб. Наоборот, этого права лишатся те, чей доход по итогам отчетного или налогового периода составит более 150 млн руб. Ранее такие лимиты были установлены в размере 45 млн и 60 млн руб. соответственно.

• В 2017–2020 годах 3% от суммы налога на прибыль организаций будет отчисляться в федеральный бюджет, 17% — в бюджет субъекта. Ранее аналогичная пропорция составляла 2 и 18% соответственно.

• С 1 января 2017 года к подакцизным товарам будут отнесены электронные системы доставки никотина (ставка акциза с 1 января 2017 года — 40 руб. за 1 шт.), жидкости для электронных систем доставки никотина (10 руб. за 1 мл), табак и табачные изделия, предназначенные для потребления путем нагревания (4,8 тыс. руб. за 1 кг).

• Увеличиваются ставки акцизов на все подакцизные товары, кроме моторных масел, бензола, параксилола, ортоксилола, авиационного керосина, автомобильного и прямогонного бензина, а также на вина с защищенным географическим указанием, за исключением игристых вин.

• Для иностранных организаций вводится обязанность подтверждения права на получение дохода для применения положений международных договоров России при выплате дохода в виде дивидендов налоговым агентом.

• Минимальный срок действия банковской гарантии, в которой заявлена сумма НДС к возмещению, увеличивается с восьми до десяти месяцев со дня подачи налоговой декларации.

• Социальные налоговые вычеты по НДФЛ в сумме страховых взносов по договору добровольного страхования жизни могут быть предоставлены налогоплательщику до окончания налогового периода.

• Российские организации, производящие перечисление заработной платы и иных выплат военнослужащим и лицам гражданского персонала Вооруженных сил России, обязаны встать на учет в налоговом органе в качестве налогового агента.

• Сумму единого налога на вмененный доход можно будет уменьшать на сумму страховых взносов, уплаченных не только за работников, но и за самого налогоплательщика.

• С 1 января 2017 года до 1 января 2030 года услуги по перевозке пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в дальнем сообщении будут облагаться по нулевой ставке НДС. Ранее такие услуги облагались по ставке НДС 10%.

• Операции по выдаче поручительств и гарантий налогоплательщиком, не являющимся банком, освобождаются от обложения НДС.

• Направлять пояснения ошибок или противоречий в электронной декларации по НДС при камеральной налоговой проверке можно будет только в электронном виде.

• Доходы от участия в бонусных программах с использованием банковских или дисконтных карт освобождаются от НДФЛ.

• К доходам от процентов по обращающимся на организованном рынке ценных бумаг облигациям российских организаций, номинированным в рублях и эмитированным с 1 января 2017 года по 31 декабря 2021 года включительно, будет применяться ставка по налогу на прибыль в размере 15%.

• С 2017 года организации и ИП, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля дохода от реализации которых составляет не менее 70%, смогут перейти на единый сельскохозяйственный налог.

• Объекты, необходимые для обеспечения функционирования объектов магистральных газопроводов, газодобычи, производства и хранения гелия, будут облагаться налогом на имущество организаций по нулевой ставке.

• Вступают в силу соглашения об избежании двойного налогообложения с Китаем и Гонконгом.

• Размер госпошлины при обращении в арбитражный суд с заявлением о признании физического лица банкротом снизится с 6 тысяч до 300 рублей.

Трудовое законодательство

• Микропредприятия как работодатели получат возможность полностью или частично отказаться от принятия правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, положения о премировании, графика сменности. Трудовые договоры такими работодателями должны будут заключаться на основе типовой формы.

• Начнет работать система независимых центров оценки соответствия соискателей положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям. Оплата прохождения такой оценки будет осуществляться за счет средств инициатора оценки — работодателя или соискателя.

• При поступлении на работу, к осуществлению которой не допускаются лица, подвергнутые административному наказанию за употребление наркотиков, работник будет обязан предъявить соответствующую справку.

Социальное и пенсионное обеспечение

• Некоммерческие организации, занимающиеся социальным обслуживанием, реабилитацией и социальной адаптацией инвалидов, социальным сопровождением семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, социальной адаптацией и семейным устройством детей, оставшихся без попечения родителей, смогут получать господдержку в приоритетном порядке.

• Будет создан Федеральный реестр инвалидов для учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, а также о производимых инвалиду денежных выплатах и иных мерах социальной защиты.

• Страхователь, осуществляющий экономическую деятельность по нескольким видам и не подтверждающий основной ее вид, будет отнесен к имеющему наиболее высокий класс профессионального риска по перечисленным видам экономической деятельности.

• Полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование будут переданы налоговым органам. При этом осуществление функций по администрированию страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сохранится за Фондом социального страхования.

• Для сотрудников, занятых на вредной или опасной работе, вводится институт досрочного негосударственного пенсионного обеспечения. Оно осуществляется работодателем.

• В январе 2017 года пенсионеры, постоянно проживающие на территории России, получат единовременную денежную выплату в размере 5 тысяч рублей. Получение выплаты не будет учитываться при определении права пенсионера на получение иных выплат и социальной поддержки.

• Предельный возраст пребывания на гражданской службе увеличивается с 60 до 65 лет.

• Увеличивается минимальный срок исполнения полномочий члена Совета Федерации или депутата Госдумы, необходимый для получения ежемесячной доплаты к пенсии (при исполнении полномочий от пяти до десяти лет, ранее — от одного до трех лет).

Торговля и права потребителей, коллекторский бизнес

• Для граждан фактически вводится обязательный порядок предварительного обращения с претензией непосредственно к хозяйствующему субъекту. Теперь для проведения Роспотребнадзором внеплановой проверки будет необходимо подтвердить факт того, что до этого гражданин уже обращался к юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю с претензией и такое обращение не было рассмотрено либо его требования не были удовлетворены.

• Лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость за преступления против личности, преступления в сфере экономики, будет запрещено участвовать в коллекторской работе.

• Коллекторам будет запрещено применять угрозы, методы, опасные для жизни и здоровья людей, оказывать психологическое давление. Не допускается раскрытие коллектором сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Также будет запрещено непосредственное взаимодействие с должником в рабочие дни, в период с 22:00 до 8:00, и в выходные и нерабочие праздничные дни, в период с 20:00 до 9:00.

• Микрофинансовые организации будут вправе начислять штрафы и пени только на непогашенную часть суммы основного долга. Начисление процентов и иных платежей по микрозаймам физлицам сроком до одного года будет ограничено трехкратным размером займа.

Страхование

• Минимальный размер уставного капитала страховщика, осуществляющего исключительно медицинское страхование, будет увеличен с 60 млн до 120 млн руб.

• Данные о ДТП, полученные при помощи системы ГЛОНАСС, должны будут передаваться в автоматизированную информационную систему ОСАГО.

Офшоры

• С 2017 года запрещается выделение бюджетных средств иностранным юридическим лицам, находящимся в офшорных зонах, или российским юридическим лицам, в капитале которых доля участия офшорных компаний превышает 50%.

Уголовное законодательство

• В России начнут применять новый вид наказания — принудительные работы. Он будет использоваться как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления впервые. Принудительные работы назначаются на срок от двух месяцев до пяти лет. Приговоренные к принудительным работам будут отбывать наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах, расположенных на территории субъекта, в котором они проживали или были осуждены.

Недвижимость и кадастровый учет

• Сократится срок госрегистрации прав, связанных с недвижимостью, до пяти рабочих дней (в настоящее время — десять дней). Кроме этого, место подачи документов не будет зависеть от места нахождения объекта недвижимости.

• Будет сформирован Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), который должен объединять сведения, содержащиеся в настоящее время в кадастре недвижимости, и информацию из Единого госреестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП).

• К недвижимости будут отнесены машино-места. Ранее их учитывали в составе зданий, к которым они относятся.

• С целью гарантирования прав дольщиков в ЕГРП должна будет вносится запись о способах обеспечения исполнения застройщиком обязательств по договору участия в долевом строительстве.

• Государственная кадастровая оценка будет регулироваться федеральным законом «О государственной кадастровой оценке».

Строительство и ЖКХ

• Документы на экспертизу проектной документации или результатов инженерных изысканий будет необходимо направлять только в электронной форме.

• Застройщики будут обязаны вести сайт, на котором должна раскрываться информация в отношении каждого строящегося с привлечением средств дольщиков многоквартирного дома или иного объекта недвижимости.

• Право на получение субсидии на приобретение жилого помещения получат госслужащие, замещавшие должности гражданской службы не менее трех лет.

• В состав платы за содержание жилого помещения с 1 января 2017 года будут включаться расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электроэнергии, тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирном доме, а также расходы на отведение сточных вод.

• Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме можно будет проводить в форме заочного голосования с использованием ГИС ЖКХ.

• В перечень объектов концессионных соглашений включаются объекты, на которых осуществляются обработка, накопление, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов, объекты газоснабжения, объекты социального обслуживания граждан.

Медицина и фармацевтика

• Высокотехнологичная медицинская помощь станет доступнее: теперь она будет финансироваться из бюджета Федерального фонда медицинского страхования (ФОМС). Ранее она финансировалась за счет средств федерального бюджета по квотам.

• Упрощается порядок направления российских граждан на лечение за пределы России: это будет происходить путем закупки у единственного поставщика, а не путем запроса предложений.

• Анаболики во всех лекарственных формах, кроме гелей, кремов и мазей, рекомендовано выписывать в количестве одна упаковка на рецепт. Ранее они выписывались по рецептам без количественного ограничения.

• Изменяется процедура подтверждения государственной регистрации лекарственного препарата. Государственная регистрация подтверждается в срок, не превышающий 60 рабочих дней с момента получения Минздравом соответствующего заявления.

Контрактная система закупок

• В новом году ГУПы и МУПы должны будут осуществлять закупки по варианту менее жесткой регламентации — в соответствии с федеральным законом №223-ФЗ — только в случае закупок за счет безвозмездных грантов или в случае привлечения иных лиц для исполнения контракта.

• Запрещается осуществлять закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, которые не включены в планы-графики.

• Заказчики, допустившие нарушения при осуществлении закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства, смогут с 1 февраля осуществлять закупки по более жесткой регламентации закупок — в соответствии с федеральным законом №44-ФЗ.

• С 1 января 2017 года сайт Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС) должен предоставлять возможность пользоваться официальным порталом с помощью сенсорных экранов и поддерживать версии сайта для лиц с ограниченными возможностями.

• Банки, величина активов которых превышает 50 млрд рублей, будут подвергаться мониторингу соответствия в сфере закупок.

• При осуществлении закупок устанавливается приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых и оказываемых российскими лицами.

СМИ, реклама, информация

• Иностранные граждане и организации, а также российские юридические лица, доля иностранного участия в уставном капитале которых составляет более 20%, не вправе владеть более чем 20% в капитале участника (акционера) СМИ.

• Допустимый объем рекламы одного номера периодического печатного издания увеличивается с 40 до 45%.

• Владельцы новостных агрегаторов с суточной аудиторией более 1 млн пользователей будут обязаны соблюдать требования законодательства, регулирующие порядок распространения массовой информации, проверять достоверность распространяемых общественно значимых сведений, хранить в течение шести месяцев распространенную ими новостную информацию, сведения об источнике ее получения, а также сведения о сроках ее распространения.

• Владельцем новостного агрегатора сможет быть только российское юридическое лицо или гражданин России.

Транспорт

• Для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться только автобус, с года выпуска которого прошло не более десяти лет.

• Все автомобили, которые получают одобрение типа транспортного средства после 1 января 2017 года и выпускаемые в обращение на территории стран ЕАЭС, должны быть оснащены системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Воинская обязанность

• Студенты-очники, обучающиеся в системе среднего профессионального образования, с 1 января 2017 года получат право на отсрочку от службы вне зависимости от своего возраста.

Охрана окружающей среды и природопользование

• Запрещается захоронение отходов, в состав которых входят полезные компоненты, подлежащие утилизации.

• Вводится понятие «накопленный вред окружающей среде», и определяется порядок ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Под накопленным вредом окружающей среде понимается вред окружающей среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не были выполнены либо были выполнены не в полном объеме.

Спорт и туризм

• Все средства размещения (в том числе гостиницы), имеющие отношение к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, должны быть классифицированы с 1 января 2017 года.

• Организаторы спортивных соревнований по согласованию с собственниками, пользователями объектов спорта получают право устанавливать требования к оформлению и контролю билетов, в том числе предусматривающие идентификацию личности зрителей по документам, удостоверяющим их личность. • При входе в места проведения официальных спортивных соревнований, определенных решениями правительства, идентификация личности зрителей будет являться обязательной.

• Создаются фонды персональной ответственности туроператоров в сфере выездного туризма для финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам. Соответствующие взносы за 2017 год должны быть уплачены туроператорами до 31 января 2017 года.

Оборот алкоголя

• Вводятся понятия «спиртосодержащие лекарственные препараты» и «спиртосодержащие медицинские изделия».

• Вводится запрет на любую розничную продажу этилового спирта.