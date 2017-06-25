По шелковому пути: Якутские журналисты вернулись из пресс-тура по Китаю

Журналисты из Якутии по приглашению Генконсульства КНР в Хабаровске побывали в Китае с девятидневным пресс-туром. Они посетили множество интересных мест — ЭКСПО, харбинские консерваторию и большой театр, побывали на традиционной чайной церемонии.



«Это первый масштабный пресс-тур представителей дальневосточного федерального округа в истории наших двусторонних отношений. Надеюсь, подобные мероприятия станут традиционными и послужат укреплению российско-китайского сотрудничества«, — сказал журналистам генконсул КНР в Хабаровске Го Чжицзюнь.

По его словам, пресс-тур организован в рамках Года российско-китайских СМИ. Якутские журналисты приняли участие в IV российско-китайском ЭКСПО, Харбинской международной торгово-экономической выставке и во Втором российско-китайском агрофоруме.

«Якутия постоянно участвует в ЭКСПО в Харбине, а в этом году заявлены еще и на Втором российско-китайском агрофоруме, что для нас особенно важно. На ЭКСПО планируем заключить выгодные контракты и найти точки соприкосновения с деловыми партнерами в Китае. В настоящее время мы делаем особый акцент на заключение побратимских связей между провинциями Китая и нашими улусами. Например, буквально на днях Нерюнгринский и Томпонский районы «подружились» с Хэйхэ», — рассказал ЯСИА постпред Якутии по ДФО Георгий Никонов.

Харбин — столица приграничной с Россией провинции Хэйлунцзян — в июне стал центром проведения ЭКСПО. В торжественном открытии принял участие губернатор Лу Хао.

На огромной территории международной выставки «русский» зал заметно отличался. Познакомиться с экспозициями пришли бизнесмены, прибывшие в Харбин из разных уголков Китая.

На ЭКСПО приехали более 200 представителей предприятий Дальнего Востока, предпринимательское сообщество России представляли также бизнесмены Москвы и Санкт-Петербурга, Свердловской и Челябинской областей, Хабаровского края, Амурской и Нижегородской областей.

«Участвуем в ярмарке второй год, привезли конфеты и печенье. Рынок КНР нам интересен, мы адаптируемся под местные вкусы, изучаем, что нравится китайцам.

Довольны тем, что у сложились тесные партнерские отношения и с Якутией. Регион для нас важен, так сложилось, что наша фабрика поставляет конфеты и галеты в республику», — рассказал ЯСИА исполняющий директор кондитерской фабрики «Зея» Денис Уваров.

В ходе пресс-тура российские журналисты встретились с заместителем мэра народного правительства города Харбин Ши Цзясинь.

«Якутск и Харбин стали городами побратимами в 2008 году. У нас учатся сотни ваших студентов, поддерживаем тесные деловые и дружеские отношения с администрацией Якутска. Наши столицы даже с точки зрения климата очень схожи — Харбин такой же прохладный и северный, как Якутск«, — рассказал ЯСИА мэр.

Журналисты посетили Харбинскую консерваторию, где обучаются 300 студентов из России и работают более десятка преподавателей из Санкт-Петербурга, а также Харбинский большой театр. Оба учреждения являются большой гордостью провинции.

В Пекине представители СМИ посетили биохимическую корпорацию «Бо Ао», Великую китайскую стену, а также побывали на традиционной чайной церемонии.

По окончании пресс-тура журналисты Хабаровского края и Якутии встретились на официальном вечере с генконсулом КНР Го Чжицзюнь. «Уверен, сейчас у Китая и России самый лучший период в отношениях: мы доверяем друг другу, поддерживаем и готовы к сотрудничеству», — подчеркнул он.