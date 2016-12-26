Бюджетные субсидии в Якутии распределят до 1 апреля

Правительство республики установило срок до 1 апреля для окончательного распределения бюджетных субсидий и подписания всех необходимых соглашений с получателями. Порядок исполнения закона «О государственном бюджете РС(Я) на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» рассмотрен на очередном заседании кабмина региона 26 декабря.

Как отметил министр финансов Якутии Валерий Жондоров, это связано с новым порядком распределения бюджетных субсидий, утвержденным правительством России.

«В законе говорится, что до 1 февраля федеральные органы власти должны распределить предоставляемые субъектам субсидии, до 1 марта — подписать соглашения со всеми регионами. В противном случае эти средства будут перераспределены в резервный фонд РФ. Аналогичную норму в отношении наших главных распорядителей бюджетных средств мы вводим и в республике: до 1 апреля они должны провести распределение бюджетных средств и подписать все соглашения, которые предусмотрены законом о бюджете на 2017 год», — сказал он.

По словам Жондорова, это делается для более эффективного использования бюджетных средств и своевременного доведения их до получателей.