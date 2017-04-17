Быть или не быть скандальной многоэтажке: В Якутске состоялись публичные слушания

Публичные слушания по вопросу запрета строительства скандальной многоэтажки на улице Петра Алексеева 14 апреля состоялись в Окружной администрации Якутска. По словам главного архитектора города Ирины Алексеевой, говорить об однозначном решении — разрешать возведение высотки или нет, можно только после результата прокурорской проверки.

Напомним, основанием для проведения слушаний послужило заявление инициативной группы горожан, сомневающихся в правомерности строительства 12-этажного здания, которое инвестор ООО «ЯкутСтройСити» намерен возвести от магазина №4 до Дома охотника. Активисты утверждают, что разрешение на реализацию проекта выдано незаконно. Позже представитель ООО «ЯкутСтройСити» Гамлет Петросян обратился в прокуратуру и Арбитражный суд региона с требованием отменить решение администрации столицы и городского суда, которым было приостановлено возведение здания. Позднее к разбирательствам в суде были привлечены третьи лица. Сейчас тяжелая техника выведена с участка, а сама территория, где велись работы, опечатана.

Ирина Алексеева отметила, что решения, принятые на публичных слушаниях, хоть и носят рекомендательный характер, но напрямую влияют на решение столичной администрации.

«Если поступают обращения, мы обязаны провести слушания. Жители Якутска показали, что им небезразлична судьба города. Задача окружной администрации — в соблюдении всех норм. Пока неизвестно, получит ли застройщик разрешение на возведение дома. Все зависит от результатов прокурорской проверки», — сказала она.

В ходе мероприятия на обсуждение были вынесены вопросы изменений проекта планировки и межевания территории, а также предоставления застройщику разрешения на отклонение от предельных параметров строительства.

Говорили две стороны – дольщики многоквартирного дома и группа горожан, выступающая против его строительства. Одни утверждали, что все разрешительные документы получены законным путем, другие подчеркивали, что многоэтажка в центре столицы не только испортит архитектурный облик, но и заставит весь город стоять в пробках.

«В воздухе витал вопрос, каким будет наш город? И возникает ощущение, что все те же каменные джунгли и автомобильные пробки. Почему? В сентябре 2016 года с целью ограничения застройки центральной части Якутска были внесены изменения в правила землепользования и застройки. Снижена этажность, определены нормативы по обеспечению автостоянками, зарезервированы места для скверов и парков. В результате мы обсуждаем вопрос — нужно или нет выполнять эти правила! Зачем?» — в комментарии ЯСИА заявил народный депутат Виктор Федоров.

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