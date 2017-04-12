Борис Протодьяконов: Федерализация «Ленских столбов» поможет развить экологический туризм в регионе

Вопрос федерализации объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО «Природный парк «Ленские столбы» волнует население Хангаласского улуса. Руководители общественных организаций района считают, что смена статуса станет новым этапом развития, а также создаст рабочие места, поэтому грядущим переменам противостоять не стоит.

Руководители общественных организаций Хангаласского района подписались под обращением к главе республики Егору Борисову в поддержку федерализации «Ленских столбов». Активисты подчеркнули, что новый статус улучшит социально-экономическую ситуацию в улусе, положительно повлияет на малый бизнес, рост занятости и доходов местного населения, позволит развить инфраструктуру и экологический туризм.

Председатель райсовета депутатов Борис Протодьяконов, подписавшийся под обращением, сообщил ЯСИА, что у жителей района есть разные точки зрения на данную инициативу. Одни считают, что природный парк должен сохранить региональный статус, поскольку изменения могут привести к нарушению интересов родовых общин коренных народов, проживающих на территории «Ленских столбов». Но Протодьяконов с этим мнением не согласен.

«Моя гражданская позиция такова, что национальный природный парк «Ленские столбы» должен сменить статус. При федерализации республика получит 50 миллионов рублей из бюджета РФ, и эти деньги будут направлены на развитие малого бизнеса и создание новых рабочих мест в ближайших от парка наслегах. Кроме того, объект будут лучше охранять от тех же браконьеров и пожаров. Надеюсь, что Тумул и Чкалово начнут развиваться, откроются турбазы, гостиницы, люди станут работать. Это для меня, как для депутата, самое главное«, — заявил он.

Жители Хангаласского улуса: Федерализация парка «Ленские столбы» поможет сохранить его для потомков

Сахамин Афанасьев рассказал о федерализации природного парка «Ленские столбы»