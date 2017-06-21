Боксер Василий Егоров встретится с украинцем в четвертьфинале чемпионата Европы

Член сборной России по боксу Василий Егоров проведет первый бой на чемпионате Европы против украинца Назара Куротчина. Поединок состоится в Харькове сегодня, 21 июня, в 20.30 по якутскому времени.

Действующий чемпион Европы Василий Егоров начнет турнир сразу с четвертьфинала. Накануне стало известно имя первого соперника якутского боксера — им станет трехкратный чемпион Украины Назар Куротчин, выигравший в первом круге азербайджанца Масуда Юсифзадэ.

Успехи Куротчина начались в 2012 году, когда он неожиданно победил в финале чемпионата Украины фаворита соревнований Виктора Денисова (14:11). Через пару лет спортсмен завоевал бронзу, а затем два года подряд не спускался с высшей ступени пьедестала первенства своей страны.

На чемпионате Европы в каждой весовой категории будут разыграны по восемь путевок на чемпионат мира. Трансляцию боя Егорова можно будет посмотреть на местном канале в ютуб.