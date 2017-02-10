Осталось подписать договор на гектар — продолжаем редакционный эксперимент

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ЯСИА продолжает редакционный эксперимент в рамках проекта «Гектар». Старший корреспондент агентства Елена Бочкарева намерена оформить участок земли и описывает свой опыт. Ей помогает и делится наблюдениями главный редактор «Якутии» Виталий Андрианов. 

Дождалась. Мне направили проект договора безвозмездного пользования по заявке на «дальневосточный» гектар. Теперь предстоит ознакомиться с его условиями, проверить свои личные данные, распечатать документ в трех экземплярах и подписать. На это дается 30 дней, если не подпишу — аннулируют.

Следующий шаг — отнести договор в департамент по лесным отношениям республики.

Как человек без высшего юридического образования, предпочту внимательно ознакомиться с договором, пусть он и типовой, но все же. Особенно в части прав и обязанностей сторон.

А в это время вокруг «гектарят» кипят страсти: оказалось, нашлись смельчаки, которые не побоялись зимней стужи, тумана и снега по колено и подали заявления на землю в Якутии, в основном в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Ленинградской, Челябинской, Пензенской и Ростовской областей. Крайне интересно было бы узнать их мотивы: туризм, бизнес, сельское хозяйство, ИЖС?

Ещё интереснее, а мои земляки собираются брать землю в других регионах Дальнего Востока? Если у вас есть интересные истории, касающиеся «дальневосточного» гектара, пишите, пожалуйста, на электронную почту: elena.bochkareva.88@mail.ru . Буду рада!

Елена Бочкарева

Елена Бочкарева,
старший корреспондент ЯСИА

Андрианов

Виталий Андрианов,
главный редактор газеты «Якутия»

Внемля информации о заявках на гектар даже из теплой и солнечной Ростовской области, невольно вспоминается Высоцкий, и даже тянет снять абстрактную шляпу перед неведомым другом, который уехал в Магадан, то есть в Якутию, «уехал сам, не по этапу». Тем более когда речь идет именно о Ростовской области с ее прошлой славой и нынешним соседством.

А Лене как человеку без высшего юридического образования стоит не просто самой внимательно прочесть договор, но и проконсультироваться с юристом, и выписать на отдельную бумажку в виде таблички то, что делать нельзя ни в коем случае, и то, что надо сделать обязательно. Уже сейчас есть первые строчки для обязательного: распечатать, подписать, отнести и т.д. А вообще это идея: сделать подобную памятку для всех получателей и опубликовать на ЯСИА.

Ну и уже пора всерьез и предметно задуматься, что с этим гектаром делать. Весна не за горами, а к этому времени нужна полная готовность к началу обустройства, и успеть сделать все работы надо за короткое якутское лето. Одним словом, определить желания и возможности и составить план. А попутно узнать, готов ли рынок Якутии обеспечить потребности тех, кто получил свои гектары и находится уже на низком старте реализации планов (это возвращаясь к теме перспективного бизнеса «гектар под ключ»).

Одним словом, начинается самое интересное!

Неделя первая: Дают — бери, или Как я решилась взять «дальневосточный» гектар

Неделя вторая: Первый шаг и первая очередь за «дальневосточным» гектаром

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