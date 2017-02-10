Осталось подписать договор на гектар — продолжаем редакционный эксперимент

Дождалась. Мне направили проект договора безвозмездного пользования по заявке на «дальневосточный» гектар. Теперь предстоит ознакомиться с его условиями, проверить свои личные данные, распечатать документ в трех экземплярах и подписать. На это дается 30 дней, если не подпишу — аннулируют.

Следующий шаг — отнести договор в департамент по лесным отношениям республики.

Как человек без высшего юридического образования, предпочту внимательно ознакомиться с договором, пусть он и типовой, но все же. Особенно в части прав и обязанностей сторон.

А в это время вокруг «гектарят» кипят страсти: оказалось, нашлись смельчаки, которые не побоялись зимней стужи, тумана и снега по колено и подали заявления на землю в Якутии, в основном в Хангаласском и Мегино-Кангаласском районах. Это жители Москвы, Санкт-Петербурга, Кировской, Ленинградской, Челябинской, Пензенской и Ростовской областей. Крайне интересно было бы узнать их мотивы: туризм, бизнес, сельское хозяйство, ИЖС?

Ещё интереснее, а мои земляки собираются брать землю в других регионах Дальнего Востока? Если у вас есть интересные истории, касающиеся «дальневосточного» гектара, пишите, пожалуйста, на электронную почту: elena.bochkareva.88@mail.ru . Буду рада!