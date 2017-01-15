Бал прессы: Сардана Трофимова получила от спортивных журналистов награду «Признание»

Член олимпийской сборной России по классическому марафону Сардана Трофимова получила первую в истории престижную награду «Признание» от спортивных журналистов Якутии. Торжественная церемония вручения состоялась 13 января в рамках Бала прессы.

Более двадцати спортивных журналистов республики вошли в инициативную группу по разработке концепции награды и определении ее первого обладателя. Номинация «Признание» вручается атлету, который ярко проявил себя за прошедший год и является перспективным.

По итогам 2016 года обладателем приза стала победительница Кубка России, международного турнира «Европа-Азия» по марафону, мастер спорта международного класса Сардана Трофимова.

«Я очень рада, что спортивные журналисты вручили мне эту награду. Огромное им спасибо, для меня это большая честь. Скоро снова отправлюсь на сборы в Киргизию. Первый старт ожидает на чемпионате России», — рассказала Сардана Трофимова.

Верхневилюйской бегунье была вручена статуэтка, изображающая саму спортсменку, а также диплом номинации.

Напомним, якутская бегунья завоевала путевку на Олимпийские игры в Рио благодаря удачному забегу на Франкфуртском марафоне, где показала рекордное для себя время — 2 часа 24 минуты 38 секунд. Но, к сожалению, вся сборная России по легкой атлетике не была допущена к Олимпиаде. По оценке спортивных экспертов, Трофимова имела все шансы на медали Игр.