Азиатские странствия якутянки: В Таиланде я скучаю по строганине

Не каждый решится уехать из родного города и страны, единицы выберут жизнь «на чемоданах», ведь постоянные переезды — это стресс для большинства людей. Якутянка Туйара Саввина — не из таких, сейчас она может с легкостью сказать, что живет на три страны – Китай, Южную Корею и Таиланд.

На странице в Instagram Туйара Саввина рассказывает о всех своих странствиях, и за год блогерства набрала более восьми тысяч подписчиков.

КИТАЙ

После получения диплома финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова Туйара поехала в Китай получать второе образование. После учебы она осталась в стране, где и встретила супруга.

«В Китае для приезжих мало вариантов для устройства на работу. Иностранцы могут быть заняты в логистике, торговле или переводчиками. Для того, чтобы стать учителем английского языка, нужно иметь европейскую внешность – азиатам не доверят такую специальность. Еще можно начать свое дело», — поделилась собеседница ЯСИА.

— Где вы жили в Китае?

— В связи с работой мужа мы жили в Пекине и Гуанчжоу. Дольше всего находились в Гуанчжоу, это юг Китая. Там два сезона – лето и осень-весна, которые схожи между собой и являются в нашем понимании «зимой». Хотя в один год было очень холодно, впервые за много десятков лет выпал снег! Местные жители были в шоке, радовались снегу, выходили на улицы, лепили снеговиков, правда, через дня два он растаял.

Мы часто ездили в Гонконг, туда можно добраться на электричке за два часа. Поэтому многие иностранцы, которые работают в Гонконге, снимают жилье в Гуанчжоу, так выгоднее. Там нереально высокие цены на квартиры! Наверное, надо быть миллионером, чтобы там жить.

— Что посоветуете якутянам, которые хотят уехать жить в Поднебесную?

— Там нечего делать без хорошего знания китайского языка. На английском, если даже вы им хорошо владеете, от вас могут отмахнуться и сказать, что они не понимают. Отлично владеют им китайцы в Гонконге.

Мой любимый город #hongkong #citywithsoul Фото опубликовано Tuya Savvina 🌎👣 (@tuyara311) Сен 28 2015 в 1:44 PDT

— Говорят, что в Китае невозможно пользоваться интернетом…

— Популярные сервисы, такие как Instagram, Facebook, Youtube, Google, Twitter здесь заблокированы. Для того, чтобы пользоваться ими, можно установить VPN и настроить соцсети на телефоне. Кстати, в Китае очень медленный интернет, так как трафик перегружен.

Самое полезное и нужное приложение в Китае – Wechat, аналог «ватсапа». Кроме контактов к нему можно привязать карту и оплачивать все в магазинах.

Минус жизни в Китае – смог, приходится постоянно ходить в масках. Думаю, что рост количества болезней в их стране связан с загрязненным воздухом.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ

— Как вы охарактеризуете жителей Страны утренней свежести?

— Корейцы — очень спокойные, культурные. Для местных мужчин идеальная девушка должна обладать «кукольными» данными: белой кожей, овальной формой лица, большими глазами, прямым носом. Поэтому для женщин пластика — в порядке вещей, они спокойно это обсуждают. Знакомая диктор телевидения переделала себе буквально все, потратив кучу денег.

Конечно, они восхищаются девушками европейской внешности, что они прекрасны от природы, однако красавицами назвать могут только местных.

В Корее ощущаются все четыре времени года. Осенью очень красиво, наслаждаешься всеми красками природы, весной цветет сакура, а лето нежаркое и дождливое.

Так же, как и в Китае, английский язык в большинстве случаев вам здесь не поможет.

🌺🌺🌺 Фото опубликовано Tuya Savvina 🌎👣 (@tuyara311) Апр 4 2016 в 3:24 PDT

ТАИЛАНД

— Почему после Кореи и Китая вы решили переехать в Сиам?

— Эту страну я выбрала для беременности и родов. Море, воздух, фрукты, хорошее медицинское обслуживание – все это благотворно влияет на появление здорового ребенка.

В Таиланде мы жили на острове Пхукет. Понравилось, что здесь доступные рыба и морепродукты, которые мы не могли себе позволить в Китае и Корее. Но в любой стране я скучаю по якутской национальной кухне: строганине из северной рыбы и жеребятины, салату «Индигирка».

С 16 по 20 июля в Королевстве начались официальные праздники. 19 июля отмечается великий буддийский праздник Асаха Пуджа, один из трёх важнейших праздников буддийского календаря. Более 2500 лет назад буддисткая религия стала основной для многих стран мира. Именно этот день принято считать — днём зарождения Буддизма. #อาสาฬหบูชา #ГоувВатЧалонг Фото опубликовано Tuya Savvina 🌎👣 (@tuyara311) Июл 17 2016 в 4:39 PDT

В Стране тысячи улыбок проживает много наших земляков. Туристы часто пишут мне, консультируются по отелям, пляжам, экскурсиям. Я стала экспертом путешествий по Таиланду, объездила его с севера до юга, останавливалась на всех курортах. Скажу, что якутяне облюбовали не только Пхукет и Паттайю, их привлекает и северный Таиланд, там очень красивые, живописные, колоритные места. Рекомендую Чиангмай, в нем очень много храмов, есть деревня, в которой проживают женщины-«жирафы» с кольцами на шее.

Хорошая новость – здесь можно прожить с английским языком. Местный я хотела выучить, но не смогла, один алфавит чего стоит.

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОЕХАТЬ ЖИТЬ В ДРУГУЮ СТРАНУ

— Многих волнуют финансовая сторона путешествий и визовые вопросы.

— Денег, конечно, нужно много. Если вы хотите учиться, то надо связаться с университетом или с туристическими компаниями. Я, например, поехала с помощью турфирмы.

Якутяне, которые живут за рубежом, это в основном студенты или работающие. Первые имеют студенческую визу, а те, кто приехали «дикарем» и хотят остаться, вынуждены продлевать визу путем частых выездов в третью страну.

О СЕМЬЕ И ПЛАНАХ

— Гражданами какой страны являются ваши дети?

— Они – граждане России и Южной Кореи. Если ребенок родился в Китае или Таиланде, то он получает гражданство родителей. Другой случай, если отец – коренной житель этих стран. Дети по достижению 18 лет сами выбирают гражданство.

— Как они относятся к частым поездкам?

— Старшей дочери 14 лет, она путешествует с младенчества и очень это любит. Ей нравится жизнь в разъездах. После посещения Объединенных Арабских Эмиратов она мечтает стать стюардессой авиакомпании «Эмирейтс».

Не могу сказать, как к путешествиям относится сын, ведь ему всего шесть месяцев. Но первые перелеты он перенес хорошо.

— Что вам дают путешествия? Поделитесь планами на будущее.

— Поездки дарят огромный опыт, друзей по всему миру, живое изучение культуры стран. Мне недостаточно побывать в Европе всего неделю, лучше остаться в одной стране как минимум на полгода. Поэтому я выбрала удаленную работу риэлтора в тайской компании.

Как только вы поедете куда-нибудь, у вас поменяется мировоззрение, как только переступите порог России — захотите путешествовать. Это как наркотик.

В ближайшее время должна определиться, в какой стране буду жить. Возможно, не в Азии. Мечтаю поехать в Нью-Йорк, только сложно пройти собеседование на визу, можно получить и отказ. Хочется найти дом и жить в нем с семьей.